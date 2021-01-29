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Rıdvan Arslan

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29 Ocak 2021 Cuma 16:51
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Rıdvan Arslan

BERNA TÜRKKAN’IN YENİ GÖZDESİ

BARİSTALIKTAN OYUNCULUĞA

HABER: KIVANÇ TERZİOĞLU

24 yaşında olan Rıdvan Arslan İstanbul’da doğmuştur aslen Siirtlidir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümünü tamamlayıp İşletme bölümüne geçiş yapmıştır. Bunun yanı sıra 7 yıl boyunca Barista mesleğini icra etmiştir. Yani kısacası kendisi bir kahve severdir. Oyuncu olmak çocukluk hayalidir ve hiç birşeyi istemediği kadar oyunculuk yapmayı istemiştir. Hayatının merkezine yerleştirdiği bu hayalini gerçekleştirmek için eğitim alması gerektiğine kanaat getirir. Berna Türkkan ile yolları kesiştiğinde, içinden ‘’Hayattaki en büyük şansımsınız Hocam’’ der ve o gün hayallerine ne kadar çok yaklaştığını anlar.

2 yıldır Berna Türkkan Casting Oyunculuk Akademisinde eğitim alan Rıdvan, öyle çok çalışıp öyle başarılı performanslar sergilemeye başlamıştır ki  Berna Türkkan’ın ‘’Çok Star Kuzenler’’ projesinde başrolde yer almış bununla da kalmayıp, 2020 yılında ‘’Sinema Güzeli’’ yarışmasında Berna Türkkan Casting Oyunculuk Akademisini temsil etmiştir.

Kendisine inandığı ve Onu çok iyi yetiştirdiği için Hocasına sonsuz teşekkürlerini sunarak ’’ Berna Türkkan, hem çok başarılı bir eğitmen/menajer, hatta  yaşam koçu desem daha yerinde bir tabir olacak, hem de işini ahlâkıyla yapan nadir insanlardan biridir. Beni en başta yaşama güçlü bir karakter olarak hazırladığı için, sonrasında da ailemin gurur duyacağı bir evlat olmama vesile olduğu için , son olarak da oyunculuk mesleğini bana kazandırdığı için  kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunarım’’ diyen sektörün yeni yüzlerinden Rıdvan Arslan ‘’Bu hayatta hangi işi yapıyorsanız yapın ilk önce inanın, siz inanırsanız herkes inanır’’ diyerek cümlelerini sonlandırdı. Bugüne kadar sektöre birçok yeni yüz kazandıran Ödüllü Menajer Berna Türkkan, yetiştirdiği öğrencilerinden birçoğunu star olarak sektöre kazandırdı.

Görünen o ki, şimdi de öğrencisi Rıdvan Arslan’ı yeni yüzü/ yeni starı olarak 2021 itibariyle ekranlara taşıyacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Rıdvan ArslanBerna Türkkan Casting Oyunculuk Akademisi
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