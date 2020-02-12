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Reyhan Karaca’ya siyahi partner

Türk pop müziğinin sevilen yorumcularından Reyhan Karaca, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “Aşk Tutulması” isimli yeni şarkısını kliplendirdi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 14:06
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Reyhan Karaca’ya siyahi partner

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
 

Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde Dolapdere Auto Plato’da çekilen video klibinde Reyhan Karaca’ya, Fransız asıllı model Moussa Deme eşlik etti.   

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Reyhan Karacaya Siyahi PartnerYaşar Şenyüz
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