Reyhan Karaca’ya siyahi partner

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde Dolapdere Auto Plato’da çekilen video klibinde Reyhan Karaca’ya, Fransız asıllı model Moussa Deme eşlik etti.
Önce Vatan Gazetesi
Türk pop müziğinin sevilen yorumcularından Reyhan Karaca, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “Aşk Tutulması” isimli yeni şarkısını kliplendirdi.
Türk pop müziğinin sevilen yorumcularından Reyhan Karaca, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “Aşk Tutulması” isimli yeni şarkısını kliplendirdi.
HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde Dolapdere Auto Plato’da çekilen video klibinde Reyhan Karaca’ya, Fransız asıllı model Moussa Deme eşlik etti.
Önce Vatan Gazetesi