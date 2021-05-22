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Retrobüs’ten “Benim Gözüm Sende” Yorumu!

21 Mayıs Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla yayımlanan yeni single’ı tüm dijital platformlarda bulabilir video klibini ise MuzikPlay’de izleyebilirsiniz.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:28
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Retrobüs’ten “Benim Gözüm Sende” Yorumu!

Sedat Sarıkaya

 

“Bu Son Olsun”, "Platonik Vecihi", “Yeşilçam Yıldızı” ve “Yeter” isimli çalışmalarıyla adından söz ettiren Retrobüs, şimdi ise Türk Pop Müziğin sevilen eserlerinden “Benim Gözüm Sendeyorumuyla müzikseverleri selamlıyor. 

Pop-rock tarzında müzik yapan grup, 2012 yılında grubun solisti ve menajeri Fırat Şahverdi tarafından kuruldu. Murat Yerden ile Ozan Çetiner'in katılımıyla ise son halini aldı. Sözü Ülkü Aker, müziği anonim olan yeni çalışmanın aranjesi Tarık İster tarafından yapıldı. Davulda ise Murat Kaan Alptekin imzası var. Kabare tadındaki müzikal şovları, kostümleri, aksesuarları ve nev-i şahsına münhasır yorumlarıyla toplamda 1000'e yakın sahne yapan Retrobüs, 70'ler, 80'ler ve 90'lar döneminin kült hitlerini, Türk müziğine damgasını vurmuş ustaları anmayı borç biliyor

Şarkı Link Wav:    

Şarkı Link Mp3: 

Klip Link: 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sedat SarıkayaBenim Gözüm SendeRetrobüsYorum
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