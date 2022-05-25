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Resul Dindar Konser Turnesiyle Şehirleri Sallıyor

Karadeniz Müziğinin en sevilen isimlerinden Resul Dindar konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:20
Resul Dindar Konser Turnesiyle Şehirleri Sallıyor

HABER: SEDAT SARIKAYA

Son on günde farklı şehirlerde toplam 10 konsere imza atan sanatçı; Düzce, Rize, İstanbul, İzmir / Kemalpaşa, Giresun / Keşap, Sinop / Boyabat, Siirt, Şırnak, Samsun / Terme gibi il ve ilçelerde on binlerce seyircisiyle coşkulu konserler verdi.

Farklı coğrafyalarda da büyük ilgiyle karşılanan sanatçının her sahnesi seyirci rekoru kırdı.

Turne programı İstanbul ve Avrupa’da devam eden sanatçının, bu haftaki konserleri İstanbul / Yenikapı, İstanbul / Beylikdüzü, Belçika / Genk ve Hollanda / Rotterdam şehirlerinde olacak.

Seyircisinin yüksek enerjisiyle yorulmadığını ve bu sevginin kendisine çok iyi geldiğini söyleyen sanatçı yeni şarkılarının da yaz aylarında dinleyicisiyle buluşacağı müjdesini verdi...

Önce Vatan Gazetesi

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Resul Dindar
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