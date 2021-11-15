Resul Dindar fırtınası

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Karadeniz müziğinin son dönemlerde büyük çıkış yapan sanatçısı Resul Dindar dün gece ünlü iş insanı Gökhan Reis’in işletmeciliğini yaptığı Duqqan’da sahne aldı.

Başarılı sanatçı Resul Dindar tamamladığı Avrupa turnesi sonrası ilk kez sahne aldığı İstanbul’un gözde eğlence mekanıDuqqan’ı hınca hınç doldurdu. Başarılı sanatçı gece kendisini izlemeye gelen konuklarına unutulmaz bir gece yaşatırken, geceye gelenler ünlü sanatçının şarkılarına eşlik ederlerken sanatçı Lara Keskin’de gecenin tanınmış konukları arasında yer aldı.

Duqqan’ın işletmecisi Gökhan Reis “Dün gece Karadeniz müziğimizin yükselen değerlerinden birisini sahnemizde ağırladık ve konuklarımıza unutulmaz bir gece yaşattık. Amacımız misafirlerimize her daim unutulmaz bir an yaşatmak” dedi.