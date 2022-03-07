RESSAM GAMZE LİM CARETTALARA NEFES OLACAK

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Lirik soprano ve ressam Gamze Lim’in deniz altının büyüleyici güzelliğini ve esrarengiz, rengarenk dünyasının yanında derinlerdeki karanlık halini tuvallere taşıdığı serginin gelirinden Akdeniz sahillerinin özellikle Türkiye kıyılarında yumurtlama evresini geçiren Caretta Caretta’ların korunması adına bağış yapılacağını belirtildi.

Sergisiye ünlü isimler akın etti.

Sanat ve TV dünyasından pek çok ismin katıldığı lansmanda ünlü model ve oyuncu Şebnem Schaefer, Yüksek Sadakat Rock Grubundan Kutlu Özmakinacı, müzisyen Önder Bilge, halk müziği sanatçısı Ruşen Aydeniz, müzisyen Süleyman Billor ve birçok sanatsever Caretta Caretta'lara yardım için tablo satın aldılar.

Sergiyi ziyaret eden isimler arasında Soner Arıca, Ege, Rock dünyasının tanınmış ismi Nikki Wild, tiyatro sanatçıları Melih Düzenli, Deniz Salman, Onur Sarıaltın, Türkiye'nin dünya çapında değerli ressamlarından Kadir Ablak, ressam Musa Güney, ressam Müslüm Teke, ressam Osman Akça, Donquichotte Dergisi sahibi, karikatürist, grafik sanatçısı Erdoğan Karayel, Model, DJ Diana Swann, Yapımcı Görkem Uludüz, balıkçılık sevdası ile tanınan iş insanı Suat Yiğit, müzisyen Tezer, Tuna Tunçok, Tolga Kaya, yapımcı Nur Mehmet Munar ve prodüktör Raif Akyüz vardı.

Denizi, “Ait olmadığımız o dünyaya misafir olarak gidip, döndüğümüz bir yolculuktur” diye tanımlayan Gamze Lim, “Çeşitli zamanlarda yaptığım dalışlarda bu dünyanın etkileyiciliği beni her defasında biraz daha içine çekti ve sonunda bu koleksiyonun ortaya çıkmasına ilham oldu.”dedi.