RESSAM FERRUH BAŞAĞA ANI EVİ 13 HAZİRAN’DA FOÇA FERRUH BAŞAĞA SOKAĞINDA AÇILIYOR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Sanat Festivali boyunca, Foça Marsilya Meydanında BODRUMART Derneği sanatçıları ve Foça’da yaşayan sanatçılar ile çalıştay düzenlenecek. Çalıştayda üretilen eserler, Foça’da bulunan galerilerde sergilenirken, Ferruh Başağa ve Avni Arbaş’ın yakın dostları Ressam Bedri Baykam, Ressam Prof. Devrim Erbil, Ressam Mustafa Altıntaş, Arthill kurucusu Ressam- Heykeltıraş Ressam Ender Güzey, Ressam Prof. Erol Eti, Doç. Dr. Seda Yavuz, Datça Ukksa kurucu ve yöneticisi Nevzat Metin, Ferruh Başağa’nın yeğeni yazar Ayşe Kulin ve Avni Arbaş’ın kızı Zerrin Arbaş, Türk sanatında Ferruh Başağa ve Avni Arbaş’ın önemini, Türk sanatına katkılarını ve hayatlarından kesitleri anlatacakları söyleşide bir araya gelecek. Sanat Festivali, 18 Haziran Cumartesi akşamı “Ayşe Gencer Quintet” ‘in sahne alacağı Jazz Konseri ile son bulacak. Tüm etkinlikler Foça Marsilya Meydanında yapılacaktır.
Foça Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya verdiği değerle, Foça Büyükdeniz Limanında özgün heykelleri bulunan Ressam Ferruh Başağa ve Ressam Avni Arbaş’ın birçok eseri Foça’da bulunuyor. 1940’larda Akademi’de Leopold Levy’nin öğrencileri olan ve Yeniler grubunun içerisinde Türk sanatına yön veren Başağa ve Arbaş son yıllarını Foça’da geçirmiş ve sanatlarını Foça’nın verdiği huzur ve güven içinde sürdürmüşlerdir.
Ferruh Başağa’nın en büyük kızı Bodrumart Sanat Danışmanı İnci Başağa Yörükoğlu’nun organize ettiği Sanat Festivali içerisinde yer alan Çalıştay ve Söyleşi ise iki sanatçının Foça’ya olan sevgileri ve yaşanmışlıklarının gelecek nesile aktarılması için önem taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen Sanat Festivali, BodrumArt Derneği tarafından geleneksel hale getirilecek.
Ferruh Başağa’nın kızı İnci Yörükoğlu ve Oya Erol; “Tüm arzumuz Festivalin Uluslararası niteliğe kavuşarak, Sanata değer veren FOÇA’nın SANAT MERKEZİ olmasıdır. Foça’da uzun yıllar sanatlarını icra ederken, babamız Ferruh Başağa ve arkadaşı Avni Arbaş’a, her zaman destek veren ve vefatlarından sonra da heykelleri ile tüm aileyi onurlandıran Foça Belediye’sine müteşekkir olduklarını ve Foça Belediye Başkanı Sayın Fatih Gürbüz’e, ‘Ressam Ferruh Başağa - Ressam Avni Arbaş Anısına düzenlenen Bodrumart Sanat Festivali’ ve ‘Ferruh Başağa Anı Evi’ ne göstermiş olduğu ilgi ve desteği için çok teşekkür ettiklerini” ilettiler.
FERRUH BAŞAĞA ANI EVİ
1999 Yılından beri Ressam Ferruh Başağa ve eşi bale eleştirmeni Nermin Başağa’nın yaşadığı ve atölye olarak kullandığı ‘ev atölyesi’ 2021 yılında Ferruh Başağa’nın kızı Oya Erol ve eşi Aykut Erol tarafından restore edilip “FERRUH BAŞAĞA ANI EVİ” olarak 13 Haziran’dan itibaren sanatseverlere açılacaktır.
Adres; İsmet Paşa Mahallesi Ferruh Başağa Sokağı No: 38 FOÇA
BODRUMART DERNEĞİ
BODRUMART 18 senedir yurtiçi ve yurtdışı çalışmaları ile var olan Ressam Ferruh Başağa’nın kızı İnci Başağa Yörükoğlu’nun Sanat Danışmanlığını yaptığı Sanat ve Kültür Derneğidir.
FESTİVAL PROGRAMI;
Ressam FERRUH BAŞAĞA - Ressam AVNİ ARBAŞ
ANISINA BODRUMART SANAT FESTİVALİ
13 Haziran Pazartesi - 18 Haziran Cumartesi
“ÇALIŞTAY”
13 HAZİRAN PAZARTESİ
ÇALIŞTAY
BODRUMART - FOÇA
Çalıştay ve sergi hazırlığı
13-14-15-16-17 Haziran
FERRUH BAŞAĞA ANI EVİ AÇILIŞI
Saat: 19.00
İsmet Paşa Mahallesi Ferruh Başağa Sokağı No: 38 FOÇA
14 HAZİRAN SALI
SÖYLEŞİ
Ressam PROF. Devrim ERBİL
Ressam Bedri BAYKAM
UKKSA kurucu Başkanı Nevzat METİN
ARTHILL kurucus Ressam-Heykeltraş Ender GÜZEY
Ressam PROF. Erol ETİ
Ressam Mustafa ALTINTAŞ
DOÇ.DR. Seda YAVUZ
Yazar Ayşe KULİN
Zerrin ARBAŞ
Moderatör
Aslı YÖRÜKOĞLU
14 HAZİRAN SALI
SERGİ AÇILIŞI
18 HAZİRAN CUMARTESİ
JAZZ KONSERİ
AYŞE GENCER QUINTET
İmer Demirer Trompet
Can Çankaya Piyano
Volkan Topakoğlu Kontrbas
Deniz Dündar Davul
Saat; 20.30
Tüm etkinlikler Marsilya Meydanında gerçekleştirilecektir.
Önce Vatan Gazetesi