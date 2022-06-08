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RESSAM FERRUH BAŞAĞA ANI EVİ 13 HAZİRAN’DA FOÇA FERRUH BAŞAĞA SOKAĞINDA AÇILIYOR

Foça’da uzun yıllar yaşamış “Türk Sanat Tarihi’’nin en önemli sanatçılarından Ressam Ferruh Başağa ve Ressam Avni Arbaş için İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin katkıları ile 13 Haziran-18 Haziran tarihleri arasında “Ressam FERRUH BAŞAĞA - Ressam AVNİ ARBAŞ Anısına BODRUMART Sanat Festivali ”Foça Marsilya Meydanında  düzenleniyor.  

08 Haziran 2022 Çarşamba 13:51
RESSAM FERRUH BAŞAĞA ANI EVİ 13 HAZİRAN’DA FOÇA FERRUH BAŞAĞA SOKAĞINDA AÇILIYOR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sanat Festivali boyunca, Foça Marsilya Meydanında BODRUMART Derneği sanatçıları ve Foça’da yaşayan sanatçılar ile çalıştay düzenlenecek. Çalıştayda üretilen  eserler, Foça’da bulunan galerilerde sergilenirken, Ferruh Başağa ve Avni  Arbaş’ın yakın dostları  Ressam Bedri Baykam,  Ressam Prof. Devrim Erbil, Ressam Mustafa Altıntaş,  Arthill  kurucusu Ressam- Heykeltıraş  Ressam Ender Güzey, Ressam Prof. Erol Eti, Doç. Dr. Seda Yavuz, Datça Ukksa kurucu ve yöneticisi  Nevzat Metin,  Ferruh Başağa’nın yeğeni yazar Ayşe Kulin  ve  Avni Arbaş’ın kızı  Zerrin Arbaş,   Türk sanatında Ferruh Başağa ve Avni Arbaş’ın önemini,  Türk sanatına katkılarını ve hayatlarından kesitleri anlatacakları  söyleşide bir araya gelecek. Sanat Festivali, 18 Haziran Cumartesi akşamı   “Ayşe Gencer Quintet” ‘in sahne alacağı Jazz Konseri ile son bulacak. Tüm etkinlikler Foça Marsilya Meydanında yapılacaktır.

Foça Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya verdiği değerle, Foça Büyükdeniz Limanında özgün heykelleri bulunan Ressam Ferruh Başağa ve Ressam Avni Arbaş’ın birçok eseri Foça’da bulunuyor.  1940’larda Akademi’de   Leopold Levy’nin öğrencileri olan ve Yeniler grubunun içerisinde Türk sanatına yön veren Başağa ve Arbaş son yıllarını Foça’da geçirmiş ve sanatlarını Foça’nın verdiği huzur ve güven içinde sürdürmüşlerdir.

Ferruh Başağa’nın en büyük kızı Bodrumart Sanat Danışmanı İnci Başağa Yörükoğlu’nun organize ettiği Sanat Festivali içerisinde yer alan Çalıştay ve Söyleşi ise iki sanatçının Foça’ya olan sevgileri ve yaşanmışlıklarının gelecek nesile aktarılması için önem taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen Sanat Festivali, BodrumArt Derneği tarafından geleneksel hale getirilecek.

Ferruh Başağa’nın kızı İnci Yörükoğlu ve Oya Erol; “Tüm arzumuz Festivalin Uluslararası niteliğe kavuşarak, Sanata değer veren FOÇA’nın SANAT MERKEZİ olmasıdır.  Foça’da uzun yıllar sanatlarını icra ederken, babamız Ferruh Başağa ve arkadaşı Avni Arbaş’a,  her zaman destek veren ve vefatlarından sonra da heykelleri ile tüm aileyi onurlandıran Foça Belediye’sine müteşekkir  olduklarını ve   Foça Belediye Başkanı Sayın Fatih Gürbüz’e, ‘Ressam Ferruh Başağa - Ressam Avni Arbaş Anısına düzenlenen  Bodrumart Sanat Festivali’ ve ‘Ferruh Başağa Anı Evi’ ne  göstermiş olduğu ilgi ve desteği  için çok teşekkür ettiklerini” ilettiler.

FERRUH BAŞAĞA ANI EVİ

1999 Yılından beri Ressam Ferruh Başağa ve eşi  bale eleştirmeni Nermin Başağa’nın yaşadığı ve atölye olarak kullandığı ‘ev atölyesi’  2021 yılında Ferruh Başağa’nın  kızı Oya Erol ve eşi Aykut Erol tarafından restore edilip  “FERRUH BAŞAĞA ANI EVİ” olarak 13 Haziran’dan itibaren sanatseverlere açılacaktır.

Adres; İsmet Paşa Mahallesi Ferruh Başağa Sokağı No: 38 FOÇA

BODRUMART DERNEĞİ

BODRUMART  18 senedir yurtiçi ve yurtdışı çalışmaları ile var olan Ressam Ferruh Başağa’nın kızı İnci Başağa Yörükoğlu’nun Sanat Danışmanlığını yaptığı Sanat ve Kültür Derneğidir.

FESTİVAL PROGRAMI;

Ressam  FERRUH  BAŞAĞA -  Ressam  AVNİ  ARBAŞ

ANISINA BODRUMART  SANAT FESTİVALİ

13 Haziran Pazartesi -  18 Haziran Cumartesi

 “ÇALIŞTAY”

13 HAZİRAN PAZARTESİ

ÇALIŞTAY 

 BODRUMART -  FOÇA 

Çalıştay ve  sergi hazırlığı

13-14-15-16-17 Haziran

FERRUH BAŞAĞA  ANI EVİ  AÇILIŞI

Saat: 19.00

İsmet Paşa Mahallesi Ferruh Başağa Sokağı No: 38 FOÇA

14 HAZİRAN SALI

 SÖYLEŞİ

Ressam PROF. Devrim ERBİL

Ressam Bedri BAYKAM

UKKSA kurucu Başkanı  Nevzat  METİN

ARTHILL kurucus Ressam-Heykeltraş Ender GÜZEY

Ressam PROF.  Erol ETİ

Ressam Mustafa ALTINTAŞ

DOÇ.DR.  Seda YAVUZ

Yazar  Ayşe KULİN

Zerrin ARBAŞ

Moderatör

 Aslı YÖRÜKOĞLU

14 HAZİRAN SALI

SERGİ AÇILIŞI

18 HAZİRAN CUMARTESİ

JAZZ KONSERİ

AYŞE GENCER QUINTET

İmer Demirer  Trompet

Can Çankaya Piyano

Volkan Topakoğlu Kontrbas

Deniz Dündar Davul

Saat; 20.30

Tüm etkinlikler Marsilya Meydanında gerçekleştirilecektir.

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