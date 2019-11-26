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Recep Demiray ‘Yıldızlar Altında’

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

Recep Demiray ‘Yıldızlar Altında’

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

26 Kasım 2019 Salı 16:46
5 Okunma
Recep Demiray ‘Yıldızlar Altında’

HABER: AZİZ KARATAŞ

Genç ve başarılı modacı Recep Demiray yeni koleksiyonunu modaseverlere tanıttı. Demiray’ın ‘Yıldızlar Altında’ adlı yeni koleksiyonu dudak ısırttı

Geçtiğimiz gün başarılı moda tasarımcısı Recep Demiray’ın yeni koleksiyonun tanıtım gecesinde bulundum. ‘Yıldızlar Altında’ adını verdiği yeni koleksiyonu ile modanın elinden tutan Recep Demiray yapıtlarıyla göz kamaştırdı. Genç yaşına rağmen yaptığı başarılı tasarımlarla adını en iyi Türk  modacıları arasına yazdıran Demiray duygularını bizimle paylaştı. ‘Çocukken damda uyurduk. Ben her gece yıldızları seyrederdim. Hepimiz çocukken saymışızdır yıldızları, ben de saymayı çok severdim. Beni yıldızlarla buluşturan o güç hep vardı içimde. Yıldızları seyredip hayali çizgilerle şekiller çizerdim bu nedenle de yeni koleksiyonumun adını ‘Yıldızlar Altında’ koydum. Diyerek yeni koleksiyonundaki tasarımları ise bize kısaca şu sözlerle aktardı. ‘Kuyruğu uzun bir tasarımımda kuyruklu yıldızdan, tulum bir tasarımımda Parvega yıldızından ilham aldığımı da itiraf edebilirim dedi. Kainatı izleyebilmek çok önemli kainattan ilham almak için o kadar çok neden var ki… Yıldızların enerjisi ile tasarımlarını bütünleştiren genç modacı tasarımlarında gold ve gümüş renkler kullandım. Bu iki renk yıldızlar gibi karanlığa inat ışıldayan iki renk olduğunu dile getirdi. Recep Demiray’ın ‘Yıldızlar Altında’ adlı koleksiyonu 14 parçadan oluşmakta ve çok yakında ülkenin bir çok önemli mağazaların vitrinlerini süsleyecek. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Recep DemirayYıldızlar Altında
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