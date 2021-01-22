Rapçi Tepki’den ‘Şehir Efsanesi’

HABER: ASLAN SAYIM



Ünlü rapçi Tepki, dinleyenlerine uzun süre önce haberini verdiği kendi ismi ile özdeşleşmiş “Şehir Efsanesi” albümü Avrupa Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Albümün tüm prodüksiyonve aranje işlemlerinde son dönemin isminden sıkça söz ettiren başarılı prodüktörleri, Arem Özgüç ve Arman Aydın imzası bulunmakta. Mix aşamasında Utku Ünsal ve mastering aşamasında ise Emre Kıralisimlerini görüyoruz.

‘Şehir Efsanesi’ albümü, platin plak ödüllü prodüktörler Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın da ilk rap albüm çalışması oldu.

“Şehir Efsanesi” albümünün çıkış videosu ise “Menekşe” isimli şarkıya çekildi. 90’lar konsepti ile bizlere farklı bir video klip izleme deneyimi sunan video Asya Köksalözkan yönetmenliğinde hayat buldu.