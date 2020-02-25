Rap sanatçısı Suzi ‘den  Yeni bir single  Başka Kafa

HABER: DİNÇER KARACALAR

19 şubat’ta yeni single çalışmasını yayınlayan Suzi’nin Kafa Anders (Başka Kafa) adlı yarı Türkçeyarı Almanya şarkısının da söz ve müziği yine Derdim Olsun, Dolunay gibi rakamsal anlamda yüzlerce milyon dinlenmiş besteleri olan Emre Şakar imzası taşıyor. Düzenleme ise ; OpirusMüziğe ait.

Kafa Anders (Başka Kafa) anlamında ki sözlerin olma sebebi ise şarkının bir bölümünün de Almanca olması. Yeteneğini kısa sürede daha da fazla göreceğiniz Suzi, 2020 yılı içerisinde 4 farklı projeye daha imza atacak.

Suzi ‘nin Kafa Anders ( Başka Kafa ) isimli yeni şarkısı Houze Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.Video klip ; Tahsin Güney yönetmenliğinde şarkıyı anlatan farklı ve özel görüntülerin yer aldığı , profesyonel bir ekiple iki günde çekildi. Aynı zamanda Emre Şakar ‘ da sesi ve görüntüsü ile Suzi ‘ye eşlik etti.