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Rap sanatçısı Suzi ‘den  Yeni bir single  Başka Kafa

Almanya Münih’te doğup büyüyen Suzi, geçtiğimiz yılın temmuz ayında söz ve müziği Emre Şakar’a ait “Sen Dolu” adlı çalışmayla dinleyici ile buluştu.

25 Şubat 2020 Salı 11:04
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Rap sanatçısı Suzi ‘den  Yeni bir single  Başka Kafa

HABER: DİNÇER KARACALAR

19 şubat’ta  yeni single çalışmasını yayınlayan Suzi’nin Kafa Anders (Başka Kafa) adlı yarı Türkçeyarı Almanya şarkısının da söz ve müziği yine  Derdim Olsun, Dolunay gibi rakamsal anlamda yüzlerce milyon dinlenmiş besteleri olan Emre Şakar  imzası taşıyor. Düzenleme  ise ; OpirusMüziğe ait.

Kafa Anders (Başka Kafa) anlamında ki sözlerin olma sebebi ise şarkının bir bölümünün de Almanca olması. Yeteneğini kısa sürede daha da fazla göreceğiniz Suzi, 2020 yılı içerisinde 4 farklı projeye daha imza atacak. 

Suzi ‘nin  Kafa Anders ( Başka Kafa ) isimli yeni şarkısı Houze Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini  aldı.Video klip ; Tahsin Güney yönetmenliğinde şarkıyı anlatan farklı  ve  özel görüntülerin yer aldığı , profesyonel bir ekiple  iki günde çekildi. Aynı  zamanda  Emre Şakar ‘ da sesi ve görüntüsü ile Suzi ‘ye eşlik etti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Rap SanatçısıSuziSingleAlmanya MünihEmre şakarSen Dolu
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