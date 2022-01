Raif Akyüz Dünyaca Ünlü Hollywood Oyuncusunu programında ağırladı

Haber: Yaşar Şenyüz

Oyuncu ve Sunucu Raif Akyüz'ün her hafta Cumartesi akşamları saat 20:00 ‘ de Meltem TV'de yayınlanan programında bu Cumartesi İngiltere üzerinden başta Taşıyıcı 3 (Jason Statham ), Kır Zincirleri (Jet Li) , Yenilmez 2 (Scott Adkins), Kara Maske 2, Ölü yada Diri, Man of TAİ Chi, The Purifiers, Iron Monk, Borrowed, Transit 17, Knıghts of the damned, Dragon Kingdom, Ten Dead Men, Arnold Schwarzenegger, The Wizards Hunter : The Hunt gör Evangelion Crowley gibi 50'den fazla filmde oynayan Dünyaca Ünlü Yıldız Oyuncu Silvio Simac'ı ağırladı.

Hollywood oyuncusu Simac ile keyifli ve bir o kadar da ilginç hayat hikayesini ekranlara taşıyan Akyüz, tercüman Serkan Kocaman'la izleyicilere eğlenceli bir yayın sundu.

Raif Akyüz Gelecek programlarda Jason Statham gibi Dünyaca Ünlü Hollywood Yıldızlarını ağırlamaya hazırlanıyorum dedi .

Programda Akyüz ile oyuncu arasında geçen konuşmaları sizlerle paylaşıyoruz;

Raif Akyüz : Silvio Türkiyede ve Dünyada tanınan bir oyuncusun . Türkiyedede çok seviliyorsun seni izleyicilerimiz tanıyor ama yinede seni tanımak isteriz ?

Silvio Simac : Çocukken Bruculee hayranıydım ve kariyerim sporcu kişiliğimle başladı. 1999 yılında Tekwando Dünya Şampiyonu oldum . 4 kez Avrupa Şampiyonu Oldum ve İngiltere’de 4 kez Şampiyon oldum. Yaptığım sporun beni buraya yönlendireceğinden emindim ve benim için bu tutku ve sektöre bu şekilde girdim.

Raif Akyüz: Pek çok dünya starıyla çalışıyorsun Silvio, son zamanda bir dünya starı ile birlikte rol aldığın starlardan en çok hangisi seni etkiledi ve çekimler sırasında hiç zorlandı mı ?

Silvio Simac: Scott Adkins'in duruşundan çok etkilendim ve onunla Bulgaristan’da oynadım. Yenilmez 2 filminde ve bu film çok değişik bir deneyim oldu, -20 derecelerde beraber çalıştık.

Keanu Reeves ile aynı filmde oynadım ve ben İngiltere’den Çin’e gelirken Keanu Reeves'le beraber 1 hafta boyunca uyuma fırsatı bulamamıştım. Keanu Reeves'le beraber aksiyon filminde oynadım dövüş sahnesi çekilirken uyuya kalmıştım.

Raif Akyüz : Çok zor olmalı sizin için bu zorlu koşullar ?

Silvio Simac : İlerlemek için gelişmek için herhangi bir deneyim benim için çok önemli bende hiç etkilenmedim.

Raif Akyüz : Çekimler esnasında hiç kaza geçirdi mi ?

Silvio Simac : Bir çok kez hafif yararlanmalar yaşadım onun dışında en sıkıntılı durum Hindistan’da bir Bollywood filminde oynarken çekimler esnasında bir binanın 11. katında çekim yaptık ve güvenliğin birinci durum değildi ve o sahneyi 3 defa çekmek durumunda kaldık. Bu durum beni çok fazla korkutmuştu, unutamadığım bir sahne olmuştu benim içim. Onun için ama yinede ben çok mutluydum o korkuyla yüzleştiğim için bu benim için bir deneyim oldu Bollywood filminde yaşadığım sahne.

Raif Akyüz : Türkiye’deki sevenlerine neler söylemek istersin ve yakın zamanda Türkiye’yi gelmeyi düşünüyor musun?

Silvio Simac : Türkiye’nin bir fanıyım, Türkiye'ye hayranım, Türkiye’yi çok seviyorum 2 kere istanbula geldim, 1 kere İnegöl’e ve son olarak ta tatile Bodrum’a gelmiştim ve yakın zamanda Türkiye'ye geleceğim .

Raif Akyüz : Türkiye’deki oyuncu adaylarına neler söylemek istersin ?

Silvio Simac : Hata yapmaktan korkmayın, hata yapsanız bile bunun üzerine gidin ve bu hatalardan ders alın. Bu hataları ders alıp öğrenildiği sürece bu onları geliştirecektir. Aynı zamanda insanlara karşı her zaman hoş davranmak gerekiyor, insanlara karşı davranışlarınız sizi yükseltebilir aynı zamanda da düşürebilir bunada dikkat etmek gerekiyor. Her zaman kendi hayallerinizin peşinden gidin ve onu takip edin bana bir çok hayranım ve eğitim verdiğim insanlar soruyor bende onlara bu şekilde cevap veriyorum.