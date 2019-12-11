YAŞAR ŞENYÜZ/İSTANBUL

MERYEM SEVİLEN’DEN RADİKAL KARAR



Fantazi sanat müziğinin kendi soyadı gibi sevilen seslerinden olan Meryem Sevilen’den radikal karar. Bu güne kadar sözleri ve müziği başka sanatçılara ait olan parçalara klip çeken genç sanatçı, bundan sonra sadece sözü ve bestesi kendisine ait olan şarkılara klip çekeceğini açıkladı. Sevilen; Bu güne kadar bir çok klip çektim, bir baktım ki son klibim dışındaki bütün kliplerimi hep başka isimlerin şarkılarına çekmişim. Benim sözü müziği kendime ait bir çok şarkım var, hepsi benim çocuklarım sayılır, Çok iddialı, çok ekstrem bir durum olmadıkça sadece kendi şarkılarıma klip çekme kararı aldım. Dedi.