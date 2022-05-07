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Prttynz’den Trabzonspor’a özel şarkı

Almanya’da yayınladığı şarkılarla dikkat çeken Prttynz, Trabzonspor’un şampiyonluğu şerefine bestelediği “Nwakaeme” adlı şarkıyla Türk rap dünyasına hızlı bir giriş yaptı!

07 Mayıs 2022 Cumartesi 14:43
Prttynz’den Trabzonspor’a özel şarkı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Almanya’nın Nürnberg kentinde doğup büyüyen ve eski Tekvando Almanya Şampiyonu olan Yunus Emre Koca, 2018 yılından itibaren rotasını müziğe çevirdi. Yaşamını Almanya’da sürdüren Koca, yayınladığı ilk single’la ülkenin iTunes listesinde ilk 10’a girmeyi başardı. ‘Prttynz’ lakabıyla yayınladığı şarkılarla rap dünyasına yeni bir soluk getiren Koca, şimdi de müziğini Türkiye’deki rap tutkunlarıyla buluşturuyor.

ŞAMPİYONLUK ŞEREFİNE

Annesiyle babası Trabzonlu olan Prttynz, koyu bir Trabzonspor taraftarı. Genç yıldız, Türk müzikseverleri de gönül verdiği takımın şampiyonluğu şerefine bestelediği şarkıyla selamlıyor. Prttynz’in takımın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme’ye adadığı “Nwakaeme” adlı şarkı, Müzikonair etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Şarkının klibi de NetD platformu üzerinden müzikseverlere sunuldu.

NWAKAEME PAYLAŞTI ŞARKI FENOMEN OLDU

Anthony Nwakaeme, yarı Almanca, yarı Türkçe sözler içeren şarkının klibini Instagram’da yayınladı. Bu paylaşım, “Nwakaeme”nin bir anda fenomen olmasını sağladı. Trabzonspor taraftarının büyük beğenisini kazanan şarkı, TikTok’ta da 1 milyon izlenme barajını aştı.
Klip Linki

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Anahtar Kelimeler:
PrttynzTrabzonsporNwakaeme
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