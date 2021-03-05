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Poyraz müziğe resmen "koş"uyor

Grand Müzik sektöre yeni yetenekler kazandırıyor.

05 Mart 2021 Cuma 10:23
4 Okunma
Poyraz müziğe resmen "koş"uyor

İSA GÖKGEZ

İSTANBUL

Bestesi Ozan Yapıcı'ya ait, aranjesini Erman Mete'nin üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Zanyar Oskan'ın oturduğu Poyraz'ın ilk şarkısı "Koş" müzik duayenlerinden tam not aldı. Poyraz'la ilgili birkaç cümle dile getiren yapımcı Hayrettin Güneş: "Aramızda çok yetenekli genç arkadaşlarımız var. Yeni kardeşlerimize fırsat verilmeli. Bu anlamda Grand Müzik önemli adımlar atıyor. Poyraz gibi sesine güvendiğimiz herkesin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca Hayrettin Güneş ve Mehmet Güneş'in sahibi olduğu Grand Müzik, Murat Övüç, Doğuş, Mustafa Yılmaz gibi birçok ünlü ismi çatısı altında bulunduruyor. Sektörde bomba etkisi yaratan Grand Müzik'in yeni projeleri çok yakında hayata geçecek.

POYRAZ – “KOŞ” YOUTUBE LİNK:

https://youtu.be/5KSinHEMAAg

GAZETECİ&PR DANIŞMANI

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