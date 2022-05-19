POTALARIN EFSANE KADINI BANU KARADAĞLI’NIN TİYATRO ŞIKLIĞI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Cameron Zigzal imzalı kıyafeti ile dikkatleri üzerine çeken Karadağlı düzgün fiziği ile de mankenlere taş çıkarttı. 48 yaşında ve 35 yıldır profesyonel olarak basketbol oynayan Banu Karadağlı potaların rekortmen annesi olarak biliniyor.
Dünyanın En Değerli Oyuncusu
Dünya’da 48 yaşında olup halen 1'inci lig seviyesinde oynayan tek kadın basketbolcu olan İzmirli Banu Karadağlı,Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Hollanda, ABD, Sırbistan, Polonya ve Almanya'dan 10'u kadın 44 takımın katıldığı uluslararası organizasyonda 35 yaş grubunda en değerli oyuncu (MVP) seçilmişti.
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