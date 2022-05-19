POTALARIN EFSANE KADINI BANU KARADAĞLI’NIN TİYATRO ŞIKLIĞI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Cameron Zigzal imzalı kıyafeti ile dikkatleri üzerine çeken Karadağlı düzgün fiziği ile de mankenlere taş çıkarttı. 48 yaşında ve 35 yıldır profesyonel olarak basketbol oynayan Banu Karadağlı potaların rekortmen annesi olarak biliniyor.

Dünyanın En Değerli Oyuncusu