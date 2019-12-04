POPSAV’da yönetim değişti

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

ÜNLÜ BESTECİ METİN ÖZÜLKÜ YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

1989 yılında kurulan POPSAV (Popüler Müzik Sanatı Vakfı) genel kurul toplantısı geçtiğimiz gün Gar Gazinosunda yapıldı.

Onursal başkanlığını Erol Evgin'in yaptığı POPSAV, Selçuk Alagöz denetmenliğinde genel kurula giderek yeni yönetim kurulunu ve başkanını seçti. Yeni seçilen yönetim kurulu Metin Özülkü, Ferhat Göçer, Hakan Eren, Güliz Ayla, Gökhan Türkmen, Gökçe, Kalben, Baha Boduroğlu, Zeliha Sunal'dan oluştu ve Metin Özülkü POPSAV'ın yeni başkanı seçildi.

Yönetimi gençlere bıraktık

POPSAV’ın üç dönemdir başkanlığı yapan Baha Boduroğlu yaptığı veda konuşmasında; “Bu vakıf ülkemiz popüler müziği için çok gerekli. Yönetimi gençlere bıraktık, onlara başarılar diliyoruz” dedi.

Fotoğraf (Soldan sağa); Erdener Koyutürk (Denetim kurulundan) Hakan Eren, Metin Özülkü, Baha Boduroğlu, Güliz Ayla, Selçuk Alagöz, Gökhan Türkmen, Zeliha Sunal.