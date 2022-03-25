Pop müzikte Aura dönemi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz, Aura grubuyla müzik dünyasına iddialı bir giriş yapıyor. Yılmaz’ın Sinem Yeşilyurt ve Asuman Genç’le birlikte kurduğu grubun ilk şarkısı “Firar”, 25 Mart Cuma gecesi saatler 00:00’ı gösterdiğinde tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

MENAJER BURAK YETER

Söz ve müziği Emre Şakar’a, aranjesi grubun menajerliğini de üstlenen DJ Burak Yeter’e ait “Firar”ın klibi de büyük ses getirecek. Çekimleri Vor Studio’da yapılan, yönetmen koltuğunda sektörün deneyimli ismi Murad Küçük’ün oturduğu klip, iddialı sahneleriyle ses getirecek.

NİSANDA 2. ŞARKI GELİYOR

Yaklaşık 1 yıldır hazırlık yapan, müzikseverlerin karşısına çıkmadan önce şan ve dans dersleri alan Aura grubu, “Firar”ın yayına girmesinin ardından sahne çalışmalarına da start verecek. Müzik dünyasındaki kadın grup eksikliğini dolduracak olan ekip, ikinci şarkılarını da nisan ayında yayınlayacak.