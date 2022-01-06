Pop Müzik Sanatçısı Ferhat’a Ambargo kondu

Haber: Dinçer Karacalar



Video klipleri Mtv başta olmak üzere yurt dışında ki müzik kanalların da yayınlanırken Türkiye’de veto yedi. Almanya’da oyunculuk yapan Ferhat arka arkaya yayımladığı single çalışmalarıyla dikkat çekti, şarkılarıyla dijital müzik platformlarında bir çok listeye girmeyi başaran başarılı popçu Ferhat son single çalışması ‘Pehlivan’ ın video klibini müstehcen görüntü içeriyor sebebiyle Türkiye’de hiçbir platform ve müzik kanalında yayınlatamadı.



Farklı ve dikkat çekici tarzı ile oldukça ilgi gören genç popçu ; ‘Yaptığım işlerin yurtdışında desteklenip ilgi görürken kendi vatanımda veto yemesi gurur kırıcı bir durum. Yıllarca ekranlarda Kırkpınar güreşlerini izledik, iki kişinin güreşmesinin neresi müstehcen diyerek duygularını dile getirdi.