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POOYAN’DAN 250 KİŞİLİK DEV KLİP

25 Mart 2020 Çarşamba 16:35
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POOYAN’DAN 250 KİŞİLİK DEV KLİP

İSTANBUL - Dünya Rap sanatçıları dinleyerek R&B müziğini sevmeye başlayan ve kendi müziğini sevenlerine ulaştırmak isteyen Pooyan Mokhtari, 2000 yılında çıkardığı “Sobh Kei Bu” adlı single çalışmasıyla müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı. Genç sanatçı, “Hey Çiçek” adlı şarkısının klibini 250 kişilik dev bir ekiple çekti. 

Türkiye’yi çok seven ve Türkiye vatandaşı olan Pooyan’ın, İran asıllı yönetmen ve oyuncu Nili Afşar’la birlikte kamera karşısına geçtiği klipte yaklaşık 150 yardımcı oyuncu yer alırken, teknik ekipte de 100 kişi çalıştı.

Çocukluğundan itibaren Bahtiyari müziğini örnek alarak çalışmalarını sürdüren Pooyan kendisini, kendi şiirlerinin şairi olarak tanımlıyor. Şarkı sözlerini yazarken çok dikkatli ve kelimeleri özenle seçtiğini söyleyen genç sanatçı, birçok sanatçıya da aranjörlük yapıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 25.03.2020 16:42
Anahtar Kelimeler:
PooyanRapSANATMüzikPooyan MokhtariSobh Kei BuHey ÇiçekKlip
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