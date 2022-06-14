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Plaj partilerinin son yıldızı Guest DJ

Yaz sezonu açıldı, plaj partileri yeniden start aldı. Son dönemin yıldızı parlayan DJ’lerinden Guest DJ de yoğun parti maratonuna başladı. 

14 Haziran 2022 Salı 13:47
Plaj partilerinin son yıldızı Guest DJ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Müzik kariyerinde ‘Guest DJ’ adını kullanan Emre Duman, hazırladığı playlist’ler ve enerjik performansıyla kısa sürede partilerin aranan ismi haline geldi. Guest DJ’e özellikle tatil bölgelerinden teklif üstüne teklif yağıyor.

TATİLCİLERİ COŞTURACAK

Dünyaca ünlü DJ’ler Loco Dice ve Jamie Jones’un izinden giden Guest DJ, yaz boyunca plaj partilerinde performans sergileyecek, yerli ve yabancı tatilcileri eğlendirecek. Prodüksiyon çalışmalarına da başlamayı planlayan Guest DJ, sezon sonunda şehre dönerek müzikseverlere sürprizlerini sunacak. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Guest DJEmre Duman
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