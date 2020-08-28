Piyanonun tuşlarından bir “Yıldız” doğuyor

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Türkiye’nin uluslararası alanda en genç ve yetenekli piyano sanatçılarından biri olan ödüllü genç piyanist Iraz Yıldız, Kilyos’ta klip çekimi yaptı. Yurtiçi ve yurtdışı konserlerinin tanıtımlarında kullanılacak olan klipte genç sanatçı, dünyaca ünlü dört klasik müzik bestecisinin eserlerini klibinde kısa parçalar çalarak bir araya getirdi ve farklı bir klip çalışmasına imza attı.

Yönetmenliğini Ferit Çetinkaya’nın sanat danışmanlığını ise Levent Conker‘in üstlendiği klip çekimi Kilyos’ta denize hakim bir tepe üzerine konan piyano ile birlikte yapıldı. Genç sanatçı klipte Beethoven’nin “Ay Işığı Sonatı”, Franz Liszt’in “La Campanella”, “Macar Rapsodi-2” adlı eserleri ile Chopin’nin “Polonez” eserini kısa versiyonlar halinde birleştirerek çaldı ve ünlü bestecileri klibinde buluşturdu.

Daha şimdiden parlak bir kariyere sahip olan Iraz Yıldız, klip çekimlerinde oldukça başarılı bir performans ortaya koydu ve bir yandan da klip heyecanı yaşadı. Iraz Yıldız “Dünyanın pek çok yerinden konser teklifleri ve festivallere davetler alıyorum. Bu etkinliklerin tanıtımları içen benden hep klip çalışması istediler. Ben de böyle bir klip çekmek istedim. Deniz kenarında harika görüntüler ortaya çıktı. Etkileyici bir klip olacak” dedi. Sanatçının klip çalışmasında saçlarını Studio Infinite dizayn ederken, menajerlik ve halkla ilişkiler çalışmasını ise Vizyon Production yapıyor.

Genç yaşta parlak bir kariyere sahip…

Iraz Yıldız’ın kariyerindeki başarılarını şöyle özetleyebiliriz;

1997 yılında doğan Iraz Yıldız piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başladı. 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı’nda Yuriy Sayutkin’in öğrencisi oldu. 2007 yılında Rusya’da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması’nda Mansiyon Ödülü, 2009 yılında Sofya'da yapılan Genç Virtüözler Yarışması’nda Mansiyon Ödülü, yine aynı yıl Mersin’de düzenlenen 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması’nda Mansiyon Ödülü kazandı.

Iraz Yıldız, 10.Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri’nde çaldı. MİAM’ın düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesi’ne sanatçı Cihat Aşkın’ın çağırısıyla katıldı ve Muammer Sun’un eserlerini seslendirdi. 2010 yılında “Fazıl Say ve Arkadaşları” projesi kapsamında birçok konser verdi. Bodrum D-Marin Turgut Reis 6. Uluslararası Klasik Müzik Festivali’ne katıldı. Iraz, 2009 yılında Şef Vladimir Spivakov tarafından Moskova'da gerçekleşen Uluslararası Müzik Festivali'ne davet edildi. Iraz Yıldız çalışmalarını 2010 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi’nde Gülnara Aziz ile devam ettirdi. 2012 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Müzik Festivali’nde Prof. Muhiddin Dürrüoğlu ile beraber Schubert Fantasie, 2013 Mayıs ayında Borusan Quartet ile Tonhalle (Zürih) ve Bilkent Konser Salonu’nda Ulvi Cemal Erkin’in Piyanolu Kentet’ini seslendirdi. 2013 yılında çalışmalarına Prof. Ersin Onay’ın sınıfında devam eden Yıldız, 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi’nden mezun oldu ve 2015-17 yıllarında eğitimini Brüksel Kraliyet Konservatuvarı’nda (Koninklijk Conservatorium of Brussels) Prof. Boyan Vodenitcharov ile sürdürdü. 2017’de ‘Iraz Yıldız, enteresan, karizmatik ve müzik ile nefes alıp veren deli gibi bir yetenek’ diyen Fazıl Say’ın China Rhapsody adlı piyano ve orkestra eserini Maestro Howard Griffits ve Viyana Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde Sony Classical etiketiyle piyasaya CD olarak çıkardı. 2017-18 sezonunda Codarts Rotterdam'da Bart van de Roer ile, 2018-2019 dönemi içerisinde Paris’te Ecole Normale de Musique’de Prof. Jean-Bernard Pommier ile çalıştı. 2019 yılında Alman şef Christop Poppen yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası ile W. A. Mozart'ın İki Piyano için Mi Bemol Majör Konçertosu'nu Yunus Tuncalı ile seslendirdi. 2020 Ocak ayında Ahmet Adnan Saygun Merkezi’nde Maestro İbrahim Yazıcı ve Olten Filarmoni ile Tchaikovsky Piano Konçertosu’nu ve hemen ardından Bursa’da Maestro Antonio Pirolli ve Bursa Devlet Senfoni Orkestrası ile Beethoven İkinci Piyano Konçertosu’nu seslendirdi. Siiri Schütz Mischa Dacic, İdil Biret ve dünyaca ünlü birçok piyanist ile “master class” lar yaptı. Solo ve orkestra konserlerini sürdüren sanatçı, 2010 yılından 2020 yılına kadar Çağdaş Eğitim Vakfı’nın “Genç Yetenekler Projesi” kapsamında eğitimine devam etti.