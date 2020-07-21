PİYANİST’E BÜYÜK ÖDÜL

HABER: AZİZ KARATAŞ



33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini buldu. Yılın albümü ödülü Piyanist albümüyle ünlü sanatçı Sinan Akçıl’ın oldu. Sarı lacivert maskeyle ödülünü alan ünlü sanatçı ‘Maskeyle aldığım ilk bu benim için ödülün anlamını daha da güçlendirdi’ diyerek. Dünya Fenerbahçeliler gününü kutladı.

Türkiye ve dünya genelinde tüketicilerin bilinçlenmesi ve ekonomideki değişimlerin takip edilmesi amacıyla Lob’in Turkey tarafından organize edilen 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan misafirler korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere uyarak maskelerini taktı, sosyal mesafe kurallarına uydu ve ellerini dezenfekte etti.

Ödülünü Sevgilisi Burcu Kıratlı’ya itihaf etti

Tüketiciye güven veren ve tüketici memnuniyetini ilke edinen firmaların ve iş insanlarının ödüllendirildiği törende ünlü sanatçı Sinan Akçıl’ın ‘Piyanist’ adlı albümü alanında "kalite" ödülüne layık görüldü. Törende konuşan Akçıl PANDEMİ SÜRECİNE değinerek ‘ ülke olarak çok başarılı bir süreç geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Allah herkesi ailesine sevenlerine bağışlasın. Dünyaya örnek olalım ülkece ve bu zorlu süreçi en sağlıklı şekilde atlatalım’ diyerek sözlerine şöyle devam etti. ‘ Bu ödülü almak benim için çok anlamlı. Ben bu ödülü sizler sayesinde aldım. Destekleriniz beni her zaman onure etti hepinize çok teşekkür ederim. Ama izninizle Piyanist’in içinde yer alan ve piyanist’i anlamlandıran ‘Güzel Karım’ şarkısını ve bu ödülümü en büyük destekçim olan canım sevgilim Burcu Kıratlı’ya itihaf ediyorum’dedi.





