Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95573
ALTIN
261.135
DOLAR
5.7720
STERLİN
7.3249
EURO
6.5609
Ünlü yönetmen & yapımcı Biket İlhan
Ünlü yönetmen & yapımcı Biket...
Pınar Soykan Yıldız Gibi Parladı
Pınar Soykan Yıldız Gibi Parladı
Aydilge'den Yeşilay'a Koşulsuz Destek
Aydilge'den Yeşilay'a Koşulsuz Destek
Arı zehri hastalıkların tedavisinde kullanılıyor
Arı zehri hastalıkların tedavisinde kullanılıyor
Denizlispor'da hedef Gökhan Töre
Denizlispor'da hedef Gökhan Töre
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pınar Soykan Yıldız Gibi Parladı

İzmitli şarkıcı Pınar Soykan hemşerileriyle buluştu. Sanatçının İzmit Hayal Kahvesi’nde verdiği konser büyük ilgi gördü. Soykan, titizlikle hazırlandığı konserde yakın arkadaşı Yıldız Tilbe’nin hediye ettiği üç yeni sahne kostümünü giydi.

Pınar Soykan Yıldız Gibi Parladı

İzmitli şarkıcı Pınar Soykan hemşerileriyle buluştu. Sanatçının İzmit Hayal Kahvesi’nde verdiği konser büyük ilgi gördü. Soykan, titizlikle hazırlandığı konserde yakın arkadaşı Yıldız Tilbe’nin hediye ettiği üç yeni sahne kostümünü giydi.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:28
40 Okunma
Pınar Soykan Yıldız Gibi Parladı

İSTANBUL- Son şarkısı “Üzülme” ile müzik dünyasında fırtınalar estiren Pınar Soykan, memleketi İzmit’te ses getiren bir konsere imza attı. Başarılı sanatçı, şehrin en popüler adreslerinden Hayal Kahvesi’nde sahneye çıktı.

Hemşerileriyle buluşmanın heyecanını yaşayan ve dev orkestrasıyla çıktığı konser için günler öncesinden hazırlıklara başlayan Pınar Soykan, sahnede giyeceği kostümler konusunda kararsızdı. Ünlü şarkıcının yardımına koşan ise yakın arkadaşı Yıldız Tilbe oldu.


Pınar Soykan’ın müzik kariyerinde önemli bir yeri bulunan Yıldız Tilbe, sanatçıya üç yeni sahne kostümünü hediye etti. Soykan, bu jesti karşısında Tilbe’ye minnettar olduğunu söyledi: “Bir gece yarısı attığım mesajla hemen beni evine çağırdı, gardırobunu açtı. Can dostum Yıldız bir kez daha imdadıma yetişti.”


İzmit Hayal Kahvesi’nde muhteşem bir performans sergileyen Pınar Soykan, dinleyicilerine unutamayacakları bir gece yaşattı. Konseri izleyenler arasında sanatçının Soykan Production şirketiyle prodüktörlüğünü üstlendiği Pınar Çubukçu ve Sercan Karabacak da vardı. Soykan’ın davetiyle sahneye çıkan Çubukçu, ve Karabacak seslendirdiği şarkılarla geceye renk kattılar.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 27.06.2019 10:11
Anahtar Kelimeler:
Elif HayvalıKadın SolistBaşarıSahneYakın ArkadaşYıldız Tilbeı Yıldız Tilbe’nin Hediye Ettiği üç Yeni Sahne Kostümünü Giydiİzmitli şarkıcı Pınar Soykanİzmit Hayal Kahvesi’nPınar Soykan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"GİZLİ GİZLİ" Hazırladı Bombayı Patlattı
"GİZLİ GİZLİ" Hazırladı Bombayı Patlattı
Aydilge'den Yeşilay'a Koşulsuz Destek
Aydilge'den Yeşilay'a Koşulsuz Destek
SAHNEDEN ANNESİNE TEŞEKKÜR
SAHNEDEN ANNESİNE TEŞEKKÜR
'Mendil' Slogan Oldu
'Mendil' Slogan Oldu
Burak Özçivit’e Romanya’da yoğun ilgi
Burak Özçivit’e Romanya’da yoğun ilgi
TARKAN’A NİYET, UMUT KAYA’YA KISMET
TARKAN’A NİYET, UMUT KAYA’YA KISMET
BEKLENEN AFİŞ YAYINLANDI...
BEKLENEN AFİŞ YAYINLANDI...
PAMPLONA HATIRASI
PAMPLONA HATIRASI
ŞEHRİN İÇİNDE, ORGANİK YAŞAM...
ŞEHRİN İÇİNDE, ORGANİK YAŞAM...

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans