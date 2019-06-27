Pınar Soykan Yıldız Gibi Parladı

İSTANBUL- Son şarkısı “Üzülme” ile müzik dünyasında fırtınalar estiren Pınar Soykan, memleketi İzmit’te ses getiren bir konsere imza attı. Başarılı sanatçı, şehrin en popüler adreslerinden Hayal Kahvesi’nde sahneye çıktı.



Hemşerileriyle buluşmanın heyecanını yaşayan ve dev orkestrasıyla çıktığı konser için günler öncesinden hazırlıklara başlayan Pınar Soykan, sahnede giyeceği kostümler konusunda kararsızdı. Ünlü şarkıcının yardımına koşan ise yakın arkadaşı Yıldız Tilbe oldu.



Pınar Soykan’ın müzik kariyerinde önemli bir yeri bulunan Yıldız Tilbe, sanatçıya üç yeni sahne kostümünü hediye etti. Soykan, bu jesti karşısında Tilbe’ye minnettar olduğunu söyledi: “Bir gece yarısı attığım mesajla hemen beni evine çağırdı, gardırobunu açtı. Can dostum Yıldız bir kez daha imdadıma yetişti.”



İzmit Hayal Kahvesi’nde muhteşem bir performans sergileyen Pınar Soykan, dinleyicilerine unutamayacakları bir gece yaşattı. Konseri izleyenler arasında sanatçının Soykan Production şirketiyle prodüktörlüğünü üstlendiği Pınar Çubukçu ve Sercan Karabacak da vardı. Soykan’ın davetiyle sahneye çıkan Çubukçu, ve Karabacak seslendirdiği şarkılarla geceye renk kattılar.

Haber: Elif Hayvalı