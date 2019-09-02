Pınar Soykan ve Hande Ünsal’dan sürpriz şarkı

İSTANBUL- Pınar Soykan, “Üzülme” cover’ı ile yılın en başarılı single’larından birine imza attı. Eser, “2019’da radyolarda en çok çalınan şarkılar” arasına girdi. Vakit kaybetmeden yeni single’ının hazırlıklarına başlayan Soykan, sıfır kilometre bir şarkı için son dönemin öne çıkan isimleriyle işbirliği yaptı.



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Hit şarkılarıyla bugünlerde müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren Hande Ünsal’la birlikte stüdyoya giren Pınar Soykan’a aranjör Serkan Balkan da eşlik etti. Sürpriz şarkının stüdyo aşaması geçtiğimiz günlerde tamamlandı.



VOLTRAN’I OLUŞTURDUK



Pınar Soykan, yakında kendi müzik şirketi Soykan Prodüksiyon’dan çıkaracağı yeni single’ının çok ses getireceğinden emin: “Uzun süredir aradığım ekibi buldum, birlikte Voltran’ı oluşturduk. Hande ve Bade harika bir şarkı yazdı, Serkan Balkan da çok iyi bir düzenleme yaptı. Çok heyecanlıyım! Şarkımı en kısa sürede sevenlerimle buluşturmak istiyorum.”

HABER: Elif Hayvalı