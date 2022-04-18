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Pınar Soykan'dan Gülşen hakkında çıkan haberlere olay gönderme!

Pınar Soykan, Gülşen hakkında çıkan haberlere şok bir gönderme yaptı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 12:04
Pınar Soykan'dan Gülşen hakkında çıkan haberlere olay gönderme!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Sanatçı Gülşen'in hem sahne kıyafetleri hem de sahne de yaptığı görsel şovları çok konuşulup bir yandan da  eleştiriliyor. Ünlü sanatçı "Sessizliğini Bilemedim" adlı şarkısını sevenleri ile buluşturan Pınar Soykan'da bunlara katıldı ve Gülşen hakkında çıkan haberlere şok bir gönderme yaptı.Ünlü magazinci Sedat Sarıkaya'ya ya açıklamalar yaptı işte bu açıklamalarından birisi  "Kadının arkadaşı adı üstünde! Gülşen’in eşi bu durumdan rahatsız olmadıysa, kime ne?" İşte ayrıntıları...

Sahnede yapmam dediğiniz kurallarınız var mı?(Geçtiğimiz günlerde Mesela Gülşen sahnesinden inip en son bir tanıdığı arkadaşının kucağına oturdu) soruya Bende gider kocamın kucağına otururdum. Kadının arkadaşı adı üstünde! Gülşen’in eşi bu durumdan rahatsız olmadıysa, kime ne? diye cevap veren Pınar Soykan şöyle devam etti...

Onlara dert olmadı ama bizim camiadaki herkese dert oldu. Dertlenecek o kadar şey var ki, biraz bunları düşünsünler. Bir de komik olan şu, hem eleştiriyorlar yerden yere vuruyorlar hem de gidip dekolteler, yırtmaçlar giyiyorlar. Bu ne yaman çelişkidir be arkadaş! diyerek iddialı açıklamalarda bulundu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Pınar SoykanGülşen
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