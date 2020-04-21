Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Hafter, Trablus’ta hastaneleri vurdu: 5 yaralı
Hafter, Trablus’ta hastaneleri vurdu: 5...
Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçti
Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş...
'Mor ekmek' satışları arttı
'Mor ekmek' satışları arttı
'Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani değil'
'Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani...
Dr. Tan: Milli ürün kullanımı salgının önüne geçer
Dr. Tan: Milli ürün kullanımı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pial Hüseyin Türkmen TikToka şarkı yaptı TT oldu

Başarılı sanatçı Pial Hüseyin Türkmen TikToka yaptığı şarkıyla TT oldu. ‘Ama Bana Var Dendi’ isimli şarkısı kısa bir süre içinde yüzlerce TikTok kullanıcısı için tam bir düet malzemesi oldu.

21 Nisan 2020 Salı 11:00
0 Okunma
Pial Hüseyin Türkmen TikToka şarkı yaptı TT oldu

HABER: AZİZ KARATAŞ

Son zamanların ilgi odağı olan social medya platformu TikTok bir çok sanatçıyı da bünyesine kattığı aşikardır. O sanatçılardan biri de başarılı sanatçı Pial Hüseyin Türkmen oldu, ‘Ama Bana Var Dendi’ isimli çalışması TikTok platformuna indiği gibi TikTok kullanıcıları tarafından düet yağmuruna tutuldu.

Sanatçı Pial Hüseyin Türkmen TikTok platformunda yeni olmasına rağmen paylaştığı her videosu milyonlarca izlendi ve yüzbinleri aşan beğeniler aldı.  Türken’in en son yaptığı ‘Ama Bana Var Dendi’ isimli şarkısıyla takipçilerinin yüzünü bir kez daha güldürdü.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Pial Hüseyin TürkmenTikToka şarkı Yaptı TT OlduAziz Karataş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR
Türk ve Latin Amerika şairlerinin şiirlerini yorumluyor
Türk ve Latin Amerika şairlerinin şiirlerini yorumluyor
Tuğba Özay’dan doğaya dönüş
Tuğba Özay’dan doğaya dönüş
Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Melisa Özmen, korona günlerinde takdir topluyor.
Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Melisa Özmen, korona günlerinde takdir topluyor.
HAKAN'CA YORUMLAR
HAKAN'CA YORUMLAR
MAGAZİNMATİK
MAGAZİNMATİK
Sağlıkcılara Kek Börek Yaptı
Sağlıkcılara Kek Börek Yaptı
Ünlü DJ’in Corona Paylaşımı Korkuttu
Ünlü DJ’in Corona Paylaşımı Korkuttu
Sağlık çalışanlarına moral şarkısı yaptılar
Sağlık çalışanlarına moral şarkısı yaptılar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı