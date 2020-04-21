Pial Hüseyin Türkmen TikToka şarkı yaptı TT oldu

HABER: AZİZ KARATAŞ

Son zamanların ilgi odağı olan social medya platformu TikTok bir çok sanatçıyı da bünyesine kattığı aşikardır. O sanatçılardan biri de başarılı sanatçı Pial Hüseyin Türkmen oldu, ‘Ama Bana Var Dendi’ isimli çalışması TikTok platformuna indiği gibi TikTok kullanıcıları tarafından düet yağmuruna tutuldu.

Sanatçı Pial Hüseyin Türkmen TikTok platformunda yeni olmasına rağmen paylaştığı her videosu milyonlarca izlendi ve yüzbinleri aşan beğeniler aldı. Türken’in en son yaptığı ‘Ama Bana Var Dendi’ isimli şarkısıyla takipçilerinin yüzünü bir kez daha güldürdü.