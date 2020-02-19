Pial Hüseyin Türkmen ‘Evlilik Teklifi’ ile 2020’e damgasını vurdu

HABER: AZİZ KARATAŞ

Yaptığı başarılı bestelerle müzik piyasasında adından sıkça söz ettiren Pial Hüseyin Türkmen 2020 yılının Evlilik teklifi şarkısıyla da başarısını sürdürmeye devam ediyor. Düğün organizasyonların gözde parçalarından biri olarak görülen ‘Evlilik Teklifi’ adlı teklisi şimdiden TikTokerlerin ilgisini çekerek binlerce TikTok videosuna fon oldu. Pial Hüseyin Türkmen sadece yeni açtığı YouTube kanalı üzerinden yayın yaptığı şarkısı ilgi odağı oldu. Konuyla ilgili konuşan Türkmen ‘Şarkıyı sadece bir kapak fotoğrafı ile paylaştım. Bu kadar çok ilgi görmesi beni çok mutlu etti. Yakında şarkıya bir de romantik bir klip çekmeyi düşünüyoruz. Diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. ‘Artık yaptığım eserleri sadece kendi kanalımda ve kendi etiketimle yayınlama kararı aldım.’ dedi.