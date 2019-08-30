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PİAL “Aşk Olsun Yar” ile müzik severlerin ilgi odağı oldu

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

PİAL “Aşk Olsun Yar” ile müzik severlerin ilgi odağı oldu

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

30 Ağustos 2019 Cuma 16:55
17 Okunma
PİAL “Aşk Olsun Yar” ile müzik severlerin ilgi odağı oldu

HABER: AZİZ KARATAŞ

Bir çok sanatçının da ilgi odağı olan Pial Hüseyin Türkmen’in yeni Single’ı “Aşk Olsun Yar” müzikseverle buluştu.

Sözü ve müziği kendisine ait eserin aranjesini Barış Engürllü imzası taşıyor.

Aslen Kerkük doğumlu olan Pial Hüseyin Türkmen küçük yaşta önce Türkiye’ye gelmiş kısa bir süre sonra da buradan İsveç’e göç etmiş bir ailenin oğlu.

Müzik onun hayatında büyük bir öneme sahip. Irak’ta çok sayıda sanatçıyla akrabalık bağı olan Pial’ın en büyük hedeflerinden biri dünyada tanınmış bir müzisyen olabilmek. Kısa bir süre önce söz ve müziği Çetin Terzilere ait olan Kör Makas adlı eserini de izleyicilerin beğenisine sunan Pial’ın daha önce “Ne Gereği Var”, “ Salla”, ve “Sus” adlı eserleri de müzikseverler tarafından beğeni kazanmıştı. Yönetmenliğini Onur Karaçağınüstlendiği ve son günlerde en çok istek alan “Aşk Olsun Yar” adlı eserin klibi İzmir’de çekildi piyasaya çıkar çıkmaz sosyal medyada en çok konuşulan ve görüntülenen şarkılar listesinde yer aldı. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
PialAşk Olsun
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