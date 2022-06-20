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"Peyaz Atlı Pirens Madalyon" için hazırlıklar başladı

Kahramanmaraş'ta çekilecek olan yeni sinema filmi için bu ay itibariyle hazırlıklar başladı...

20 Haziran 2022 Pazartesi 13:01
"Peyaz Atlı Pirens Madalyon" için hazırlıklar başladı

HABER. DİNÇER KARACALAR

"Peyaz atlı pirens madalyon" isimli sinema filminin çekimleri için hazırlıklara başlayan Yapımcılar Hüseyin Nacar, kuzeni Ünsal Kavak ile birlikte beyaz perdeye hazılanıyor. 

Kahramanmaraş’ı tanıtmak ekonomisine ve turizmine katkı sağlamak amacıyla yola çıktıklarını söyleyen Hüseyin Nacar, bu yolda Sanatçı Gürcan Koç ile birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Temmuz ayı ortalarında start alması hedeflenen filmin hikâye ve senaryosunu yazacak olan Gürcan Koç, aksiyon ve kahkaha dolu bir Kahramanmaraş hikâyesi çekeceklerini söyledi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 20.06.2022 13:12
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