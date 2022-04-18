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PERİLER’E FERZAN’IN BÜYÜLÜ DOKUNUŞU

Ferzan Özpetek “Cahil Periler” filmini, Disney İtalya kanalı için 8 bölümlük dizi olarak yeniden çekti.

18 Nisan 2022 Pazartesi 12:16
PERİLER’E FERZAN’IN BÜYÜLÜ DOKUNUŞU

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ferzan Özpetek 2001 yılında gişe rekoru kıran “Cahil Periler” filmini, Disney İtalya kanalı için 8 bölümlük dizi olarak yeniden çekti. Dizi geçtiğimiz hafta italya'da yayınlanmaya başladı. İtalyan oyuncuların yanı sıra, Burak Deniz ile Serra Yılmaz’ın da rol aldığı diziye İtalyan seyircisi yoğun ilgi gösterdi.

İtalya’nın en önemli gazetelerinden La Reppublica manşetine taşıdığı “Cahil Periler” için; Ferzan Özpetek’in senaryoya sadık kalarak, filmin orijinalinden karakterler üzerinde yeniden yorumlamasını muhteşem olarak yorumladı, “Ferzan Özpetek büyülü dokunuşuyla perileri bu kez de beyaz cama taşıdı” yazdı.

“2001 yılının en çok izlenen sinema filmi olan “Cahil Periler”i yeni bir heyecanla çeken Ferzan Özpetek, böylelikle dizi dünyasına da muhteşem bir giriş yaptı” denildi.

Başrollerinde Luca Argentero ile Cristiana Capotondi’nin oynadığı dizide, Serra Yılmaz ile Burak Deniz de rol alıyor. Çekimleri Roma ve İstanbul’da gerçekleştirilen, “aşkın, ailenin ve arkadaşlığın bütünleşmesinden doğan yeni anlamların öyküsü” olarak tanımlanan “Cahil Periler”de, Burak Deniz Serra Yılmaz’ın yeğeni olan bir fotoğrafçıyı canlandırıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ferzan Özpetek
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