Paris Hilton’dan ‘Kör Makas’ yarasına jet dikiş

HABER: AZİZ KARATAŞ

Son dönemin başarılı sanatçısı Hüseyin Türkmen performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. İsveç’te yaşayan Türk sanatçı Hüseyin Türkmen Söz ve Müziği Çetin Tazeler’e ait “Kör Makas” adlı şarkısına klip çekti.

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan ‘Kör Makas’ sözleri ile kısa sürede herkesin diline dolanmayı başardı.

Dünyaca ünlü sanatçı Paris Hilton sanatçı Türkmen’i yakın markaja alarak Türkmen’in klip çekimlerinde paylaştığı bir fotoğrafı beğenerek kalp emojisiyle yorumlar atarak beğenisini gösterdi. Hüseyin Türkmen piyasaya şöhret ismi ‘PİAL’ olarak, 19 Temmuz’da, aşk olsun yar şarkısıyla sevenleriyle buluşacak.

Paris Hilton aynı zamanda Çetin Tazeler’in de yakın arkadaşı olarak biliniyor.