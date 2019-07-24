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‘Panik Yok’ dediler mumlara üflediler

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

‘Panik Yok’ dediler mumlara üflediler

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:52
18 Okunma
‘Panik Yok’ dediler mumlara üflediler

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Geçtiğimiz dönem DMC müzikten çıkan, Demet Akalın ve Ömer Topçu’nun birlikte okuduğu dijital platformlarda kısa zamanda çok ses getiren ‘Oh Olsun’ adlı şarkının söz yazarı Zafer Kerey’e Miray Kerey ve ailesi ile birlikte tatilini yaptığı Sueno Hotels Deluxe Belek’te sürpriz doğum günü partisi yapıldı. Partide en çok konuşulan konu sözlerini Kerey’in yazdığı ve yakında dijital platformlara çıkacak olan ‘PANİK YOK’ adlı şarkının klib projesi oldu.

Daha önceleri Atv, Show Tv ve Fox Tv de program yapımcısı olarak tanıdığımız ama halen yapım şirketi sahibi olmasına ramen son dönemde yazdığı şarkı sözleri ve besteleri ile öne çıkan Zafer Kerey sanatçı dostu Turgay Saka ile beraber hazırladıkları ‘Oh Olsun’ dan sonra şimdi de ‘Panik Yok’ adlı şarkı ile yine iddialı geliyorlar.  Samsun Demir'in başında olduğu DMC Müzik şirketinden çıkacak olan yeni single Panik Yok'ta Turgay Saka'ya Fulin eşlik etti.  Yönetmenliğini  Ahmet Can Tekin'in üstlendiği klip çok yakında dijital platformlarda yerini alacak.

Antalya Belek’te süpriz doğum günü partisi

Zafer Kerey’ye tatil yaptığı hotelde süpriz yapılınca, Kerey 3 ayrı mutluluğu birlikte yaşadı. Yeni çıkacak olan klip’in heyecanı ile doğum gününü kutlandığı masada Abisi Ali Kerey ile Yengesi Ayşe uzun Kerey'in Evlilik yıldönümünü de birlikte kutladılar. Geceye Turgay Saka ve Menejer Harun Akbulut Adana, Antep ve Alanya’da yaptıkları konserden sonra sürpriz yapmak için Antalya’ya gelerek bu mutlu gününde Kerey’i yalnız bırakmadılar.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınÖmer TopçuZafer KereyMiray KereyPanik Yok
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