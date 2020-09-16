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Pandemiden Sıkılanlardan Kamp Tatillerine Büyük İlgi

Bütün dünyayı etkisine alan Covit 19 virüsü nedeni ile evlerine tıkılıp kalan doğa sever tatilcilerin yeni trenti Kamp Tatili oldu. Pandeminin etkilerinden uzakta doğa ile başbaşa Çadır kampı, Bungalov ve Karavan tatillerini tercih eden doğa severlerin en büyük tutkusu yaktıkları kocaman ateş ile yıldızların altında müzik dinleyip dans etmek.

16 Eylül 2020 Çarşamba 11:51
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Pandemiden Sıkılanlardan Kamp Tatillerine Büyük İlgi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz yılın sonunda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covit 19 virüsü sonrasında bütün dünyaya yayılmaya başladı. Mart ayının ortalarında Türkiye’de de yayılmaya başlayan pandemi sonrasında yasaklar başlarken herkesi de korku sardı. Pandeminin etkilerinden korkan doğa sever tatilciler evden dışarı kaçmanın yolunu bulmuş gözüküyorlar. Bazı kişiler çadır malzemelerini alıp kendi araçları ile programlı kamp etkinliklerine katılırken, kimileride aynı etkinliklere karavanları ile katılıp doğada zaman geçiriyor. Uzun yıllardır kamp programları yaparak bu konuda büyük bir deneyime sahip olan Star’s Camping Time adlı markanın organizatörü Esin Tutgun Tonbul; Biz İstanbul Şile de yıllardır Çadır, Karavan ve Bungalov evlerde doğa tatilleri gerçekleştiriyoruz, pandemiden sıkılan herkese bu tip tatilleri tavsiye ediyoruz ve bekliyoruz. dedi.

Yıldızların Altında Kamp Ateşi, Dans, Müzik

Kamp programları hakkında bilgi veren Esin hanım şu şekilde sürdürdü; Programlarımızı genelde hafta sonları gerçekleştiriyoruz, Baba çocuk, Anne çocuk, Aile, Gençlik, gibi farklı farklı programlarımız oluyor. Her programın kendi içinde farklılıklar gösterebiliyor. Mesela bir baba oğlu yada kızı ile birlikte katıldığı baba çocuk kampında bir birlerininin çok farklı yönlerini keşfederken, başka bir gençlik programına katılan iki sevgili genç çift, gece kumsaldaki sıçak ateşin başında romantik bir şekilde yıldızları seyredip gitar eşliğinde dans ederek bir birlerine daha fazla aşık olabiliyorlar.

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Önce Vatan Gazetesi

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Pandemiden Sıkılanlardan Kamp Tatillerine Büyük İlgiYaşar Şenyüz
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