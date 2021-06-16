PANDEMİDE 148 ŞARKI YAPTI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Genç sanatçı Taha Ayhan, merakla beklenen "Boş Yapma" şarkısını müzik severlerle buluşturdu.

Kemal Aslan Müzik Yapım etiketiyle çıkan"Boş Yapma'nın sözü ve müziği Taha Ayhan'a ait. Dinleyicilerin içini ısıtacak, kıpır kıpır bir yaz şarkısı olan "Boş Yapma" ile müzik dünyasını kasıp kavurmaya hazırlanan Taha Ayhan, şarkının klibiyle de adından söz ettirecek.

Ünlü yönetmen Erkan Nas'ın çektiği klipte motosikletle ilgili tüm hünerlerini sergileyen Taha Ayhan, aynı zamanda içinde bulunduğumuz koronavirüs salgınına da gönderme yaparak maskeyle kamera karşısına geçti.

Taha Ayhan, pandemi döneminde hazırladığı yüzlerce şarkının arasından seçtiği "Boş Yapma" ile müzik dünyasında fırtınalar estireceğini söyledi. Genç sanatçı, "Bir fabrika gibi çalıştım ve yeni yeni eserler ürettim. Sonunda aralarında en sevdiğim şarkı olan "Boş Yapma"yı müzik dünyasıyla buluşturdum. Çok heyecanlıyım. Benim gibi herkes bu şarkıyı sevecek ve "Boş Yapma" diyecek" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

Taha Ayhan, farklı yorumu ve tarzıyla müzik dünyasında kısa sürede hem sesi ve hem de şarkılarıyla zirveye çıkacak. "BOŞ YAPMA" 15 Haziran'da Kemal Aslan Müzik Yapım tarafından tüm dijital platformlarda yayında.