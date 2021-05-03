PANDEMİ DÖNEMİNİ OYUNCULUK EĞİTİMİ ALARAK DEĞERLENDİRDİ..

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

Best model yarışmasındaki performansı ve derecesi ile Turkiye'nin sayılı mankenleri arasına giren Nergis Nesrullayeva pandemi döneminde kendini oyunculuk eğitimine adadı.Nergis Nesrullayeva podyumlardaki başarılı kariyerini televizyon ekranlarına taşımaya kararlı.

“KONUYA ÇOK HAKİMİM..”

Yakın zamanda dijital bir platformda yayınlanacak olan Model dizisinde başrol oynamaya hazırlanan Nesrullayeva, dizinin ele aldığı konuya çok hakim olduğunu söyleyerek, “Model dizisi podyumda yaşananların perde arkasında neler olduğunu anlatan mükemmel bir iş. Dizide kendimi oynamaktan çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Yapımcılığını kara film Serdal Kara'nın Üstlendiği Dizisinin Kadrosuna katılan Nergis Nesrullayeva, kamera karşısında çok başarılı projelere imza atmayı hedefliyor..