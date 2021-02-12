Pandemi dönemine eğlence katacak şarkı

HABER: DİNÇE KARACALAR





Yapımcı Hayrettin Güneş, pandemi döneminde müzikseverleri neşelendirmek için eğlenceli bir single projesine imza attı. Ünlü sanatçı Bahar Gelir ve sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün düet yaptığı “Çıngıraklı Yılan”, 5 Şubat’ta Grand Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.



Pandemi döneminde müzikseverleri neşelendirmek ve kasvetli havayı dağıtmak isteyen yapımcı Hayrettin Güneş, eğlenceli bir single projesini hayata geçirdi. Single için Bahar Gelir ve Murat Övüç, Âşık Devran Baba’nın “Çıngıraklı Yılan” şarkısını düet yaparak cover’ladı. Şarkının aranjesine ise Murat Uyar imza attı.



ATEŞ DANSLARIYLA KLİP



“Çıngıraklı Yılan”a renkli bir klip çekildi. Yönetmen koltuğunda Ferit Çetinkaya’nın oturduğu klipte Bahar Gelir ve Murat Övüç’e ateş dansçıları ile oryantaller eşlik etti. Gelir ve Övüç, klip için oluşturulan konsepte uygun kıyafet ve aksesuvarlarla kamera karşısına geçti. Eğlenceli klipte özel olarak hazırlanan bir tahta da yer verildi.



5 ŞUBAT’TA ÇIKTI.



“Çıngıraklı Yılan” şarkısı ve klibi, 5 Şubat Cuma günü Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. Bahar Gelir, Selami Şahin’in yönetiminde hazırladığı “İlla da” albümüyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış, “Zekai Tunca 50. Yıl Ustaya Saygı” albümünde seslendirdiği “Alın Yazımsın” şarkısıyla da büyük beğeni toplamıştı.