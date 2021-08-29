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Pamir İzici kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pamir İzici maçı ne zaman?

Pamir İzici, 2014 yılında İzmir’de düzenlenen  91. Yıl Cumhuriyet Kupasında 63,5 kg’da  Şampiyon olup  Cumhuriyet Kupasını ve  altın madalyayı kazanan ve ardından 2014 yılından bu yana sıkça söz ettirmiştir . Ülkemiz için büyük gurur kaynağı olan başarılarının ardından pek çok kişi Boksör Pamir İzici  kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pamir Izici’nin final maçı ne zaman? Araştırması yapmaya başladı.

29 Ağustos 2021 Pazar 15:21
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Pamir İzici kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pamir İzici maçı ne zaman?

HABER: MURAT UYGUR

Pamir İzici, 2014  Yılından itibaren Ringlerde Kupalara ve madalyalara doymuyor. 2014 Yılında Cumhuriyet Kupası, 2015 Milli Gençlik Kupası, 2016 Yaz Olimpiyatları Kupası, 2016 Türkiye Kupası, 2017-2018 Türkiye En Sportif Sporcu Ödülü,  2021 Yaz Olimpiyat Kupası Olmak Üzere toplam  6 kupa 5 madalyaya sahipti.  Peki, Boksör Pamir İzici kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pamir Izici’nin  maçı ne zaman? İşte ayrıntılar…

BOKSÖR PAMİR İZİCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Pamir İzici , 01 Ekim 1997 Edirne’de doğan Boks Kariyeri’nin ilk yıllarına İzmir’de Başlamıştır. 2012 yılında boksa başlayan ve 2014 Yılından bu yana bir çok kupa ve madalya kazanan  genç Boksör, Uluslararası  Boks Turnuvası’nda , Sırbistan’da düzenlenen  Cacak Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

PAMİR IZİCİ’NİN  MAÇI NE ZAMAN?

04/07/2021-20/07/2021  tarihleri arasında   Sırbistan’da düzenlenen Uluslararası Profesyonel  Boks Müsabakasında altın madalya kazanarak ülkemizin gururu oldu. Yakın zamanda Kamp için Norveç’e gidecek olan Pamir İzici’nin 28-29 Ekim tarihleri arasında ringde  olması bekleniyor.    

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 29.08.2021 15:23
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