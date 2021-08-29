Pamir İzici kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pamir İzici maçı ne zaman?

HABER: MURAT UYGUR

Pamir İzici, 2014 Yılından itibaren Ringlerde Kupalara ve madalyalara doymuyor. 2014 Yılında Cumhuriyet Kupası, 2015 Milli Gençlik Kupası, 2016 Yaz Olimpiyatları Kupası, 2016 Türkiye Kupası, 2017-2018 Türkiye En Sportif Sporcu Ödülü, 2021 Yaz Olimpiyat Kupası Olmak Üzere toplam 6 kupa 5 madalyaya sahipti. Peki, Boksör Pamir İzici kimdir, kaç yaşında ve nereli? Pamir Izici’nin maçı ne zaman? İşte ayrıntılar…

BOKSÖR PAMİR İZİCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Pamir İzici , 01 Ekim 1997 Edirne’de doğan Boks Kariyeri’nin ilk yıllarına İzmir’de Başlamıştır. 2012 yılında boksa başlayan ve 2014 Yılından bu yana bir çok kupa ve madalya kazanan genç Boksör, Uluslararası Boks Turnuvası’nda , Sırbistan’da düzenlenen Cacak Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

PAMİR IZİCİ’NİN MAÇI NE ZAMAN?

04/07/2021-20/07/2021 tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen Uluslararası Profesyonel Boks Müsabakasında altın madalya kazanarak ülkemizin gururu oldu. Yakın zamanda Kamp için Norveç’e gidecek olan Pamir İzici’nin 28-29 Ekim tarihleri arasında ringde olması bekleniyor.