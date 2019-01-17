Özlemce yeniden ekranlarda

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Ünlü şarkıcı ve sunucu Özlem Demir’in hazırlayıp sunduğu müzik ve eğlence programı Özlemce bir yıl aradan sonra yeniden ekranlara döndü.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Özlem Demir’in hazırlayıp sunduğu Özlemce programı bir yıl aradan sonra GALA TV ‘DE yeniden ekranlara döndü. Pazartesi akşamlarımızın vazgeçilmez müzik ve eğlence programı daha önce Flash TV ve Ekin TV’de yayınlanıyordu. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile ekranlara gelen Özlemce programın sunucusu Özlem Demir, reytinglerden aldığı sonuçlardan memnuniyetini dile getirirken ’Hamilelik dönemimde ara vermek zorunda kaldığım programıma bundan sonra GALA TV’de devam ettirmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum’ dedi. Ardından sözlerine devam devam eden Demir, ekranları çok özlediğini dile getirdi. İş insanı Cengiz Erdem’in sahip olduğu Erdem Gayrimenkul ’un sponsorluğunda ekranlara yeniden dönen gelen müzik ve eğlence programı Özlemce bundan sonra her pazartesi saat 19.30’da ekranlarda olacak.