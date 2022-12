﻿Özlem Süer x Ümit Temurçin “Çamlar Ormanına Doğru”

Dekoratif yeni yıl süslemeleri yerine doğanın en güzel dekoru olan ağaçlarla özel bir sunum yapıldı. Göknar fidanları kökleri toprakta olsun, enerjisini bilge tarihinden insanlığa yaymaya devam etsin diye yaşam alanlarına kök salmaları ve şehrin içerisindeki eko sisteme dahil olmaları için bağışlandı. Özlem Süer House’da gerçekleşen keyifli davet sonrasında fidanlar Beşiktaş Belediyesi desteği ile bölge parklardaki uygun alanlara doğru zamanda ekilmek üzere teslim edildi. Süer ve Temurçin yapılacak ilk fidan dikiminde yer alacak olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirttiler.

Oyuncu Gökçe Eyüboğlu da projenin daha geniş kitlelere ilham vermesi için yapılan özel çekimde yer alarak destek verdi. Eyüboğlu, bir gecede her şey değişmez belki ama her şeyi değiştirmeye başlamak için bir adım atmak gerekir. Umutlarımızın ve yaşadığımız şehrin yeşermesi için ben de bu adımlardan birini seve seve attım ve böylesine kıymetli bir projede yer aldığım için çok gururluyum ifadelerine yer verdi. Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde öncelikle ana destekçimiz Caribou Türkiye ve konukların ağırlanmasında The Bono ekibi doğa dostu marka destekçilerimiz olarak davette yer aldı.Projenin fotoğraf çekimleri Mert Ceylan, video kurgusu Numan Alkan tarafından gerçekleştirildi. Geceye katılan özel isimler arasında Hatice Aslan, Gonca Vuslateri, Jülide Ateş, İsmail Acar, Sema Şimşek, Selin Genç, Esin Aktürk Tosya, Ebru Cündübeyoğlu, Yunus Günçe ile eşi Işık Selin ve Sabit Akkaya vardı.