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Özlem Balcı Bir paylaşımı ile 1 milyon TL Değerinde Porsche Sahibi Oldu!

08 Mart 2021 Pazartesi 11:17
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Özlem Balcı Bir paylaşımı ile 1 milyon TL Değerinde Porsche Sahibi Oldu!

HABER: ASLAN SAYIM

TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisi oyuncusu Özlem Balcı son dönemlerde manşetlerden inmiyor. Netflix film teklifini öpüşmem diyerek reddeden oyuncu gündemde. Instagram hesabından yapılan reklamları süzgeçten geçiren ünlü oyuncu her reklam teklifini kabul etmiyor. Ama iddalı bir teklifi gelince Özlem Balcı Reddetmedi. Hemen Özlem Balcı’yı aradık ve işin aslını öğrendik. Ünlü oyuncu Özlem Balcı şunları söyledi: Bana sosyal medya reklamı için ulaşan kişiye ürün karşılığı reklam kabul etmediğimi söyledim ancak kendileri bana reddedemeyeceğim bir teklif ile geldiler. Kadıköy’de bulunan Boss Otomativ’in ‘Özlem Balcı bir markadır ve biz bu isme talibiz’ diyerek  sunduğu teklif;  kar ortaklığı ve 1 milyon TL değerinde Porsche marka bir Jip oldu. İnstagramda bir paylaşımımın bedeli 1 milyon TL olmuş oldu. Kendi aracım zaten vardı Mersedes marka onu da şimdi anneme hediye edeceğim. Boss’un verdiği  araçtan da  ortaklık sözleşmemizden de çok mutlu oldum. Bana böyle tekliflerle gelin işte... Tarafıma sık sık kozmetik butik bitkisel çay reklamları geliyor. Prensip olarak  ürün karşılığı reklam almıyorum. Bunu duyan sanatçı arkadaşlarım kızıyor reklam alsana diye. Gönderilen ürünün değeri ne kadar ki ben onu sayfamda paylaşayım. İnsan kendi değerini kendi belirler kararları ile. Boss ile ortaklığım hayırlı olsun. Teşekkür ederim.

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Özlem Balcı Bir Paylaşımı Ile 1 Milyon TL Değerinde Porsche Sahibi Oldu
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