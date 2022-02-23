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ÖZGÜR’ÜN 4. TEKLİSİ “DUY VAKTİ”

23 Şubat 2022 Çarşamba 13:22
ÖZGÜR’ÜN 4. TEKLİSİ “DUY VAKTİ”

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Özgür’ün dördüncü teklisi ‘‘Duy Vakti’’ 18 Şubat Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini aldı. Söz ve müziği daha önceki çalışmalarında olduğu gibi yine Özgür'e, düzenlemesi de Tansel Doğanay’a ait. Aynı zamanda üreten bir yorumcu olan Özgür farklı soundlarda da eserler yapmaya devam ediyor. ‘‘Duy Vakti’’ gerek müziği gerekse düzenlemesi ile Özgür’ün ilk çalışmalarından farklı olarak daha oryantal melodiler içermiş. Şarkının kayıtları Ont Music Network stüdyosunda alınırken, şarkıda yer alan gitarlar Ali Demirel tarafından, klavyeler ise Tansel Doğanay tarafından çalınmış.

Anahtar Kelimeler:
ÖZGÜRÜN 4. TEKLİSİ DUY VAKTİ
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