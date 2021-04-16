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Özge Şafak’a Bilal Sonses desteği

Müzik dünyasının sevilen sesi Özge Şafak, yeni single’ında Bilal Sonses’le işbirliği yaptı. Sonses, söz ve müziğine imza attığı şarkıda Şafak’a vokal de yaptı.

16 Nisan 2021 Cuma 16:44
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Özge Şafak’a Bilal Sonses desteği

HABER: DİNÇER KARACALAR

Müzik dünyasının sevilen sesi Özge Şafak, yeni single’ında Bilal Sonses’le işbirliği yaptı. Sonses, söz ve müziğine imza attığı şarkıda Şafak’a vokal de yaptı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan Özge Şafak, müzik çalışmalarına iddialı bir single’la devam ediyor. Şafak bu kez müzik dünyasının son dönemde en çok konuşulan isimlerinden Bilal Sonses’le işbirliği yaptı.

VOKAL YAPTI
Özge Şafak, yeni single’ı için Bilal Sonses’in söz, müzik ve düzenlemesine imza attığı “Geçmişi Araladım” adlı şarkıyı seslendirdi. Sonses, Şafak'a back vokal yaparak da destek verdi. 


KLİP YAYINDA
“Geçmişi Araladım”, Sipan Babur Productions etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Şarkının ünlü yönetmen Murad Küçük’ün imzasını taşıyan klibi de yapım şirketinin YouTube sayfasında yayınlandı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.04.2021 16:47
Anahtar Kelimeler:
SingleBilal Sonsesözge şafakMüzik
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