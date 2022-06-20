Ozan Gelen Yeni Şarkısı İle İddalı Geliyor!

Haber: Aslan Sayım

Yazın ritmine uygun, kıpır kıpır, kanınızı harekete geçirecek olan şarkı dinlediğiniz andan itibaren gününüzü güzelleştiriyor. Tekrar tekrar dinleme isteği uyandıran şarkı replay tuşunuzu kırdıracak cinsten. ‘’Ah Bir Bilsen’’ şarkısının Sözü ve bestesi Ozan Gelen imzası taşıyor. Şarkının aranjör koltuğunda Anıl Şallıel oturuyor. Klip yönetmenliğini ise Harika Film müzik üstlendi. Ozan Gelen’nin ‘Ah Bir Bilsen’ isimli şarkısı Avrupa Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

Ozan Gelen Kimdir?

12 haziran 1994 tarihinde İzmir’de doğdu. 10 yaşında babasının hediye ettiği bağlama ile enstruman çalmaya başladı. Müzik üretimi de bu yıllardan itibaren başlamış oldu. Lise eğitimi yıllarında çeşitli müzik gruplarına gitar ve vokal olarak eşlik etti. Üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. 2019 yılında Dokuz Eylül Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimine başladı. Sözü ve müziği kendisine ait birçok şarkısı bulunan sanatçı, müziğini dinleyicileri ile buluşturmaya devam ediyor.