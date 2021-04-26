Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1360
ALTIN
473.986
DOLAR
8.2991
STERLİN
11.5351
EURO
10.0171
Güvenlik Görevlisi Alınacak
Güvenlik Görevlisi Alınacak
İstanbul Üniversitesi 33 akademik personel alacak
İstanbul Üniversitesi 33 akademik...
TÜBİTAK 70 Proje Personeli alıyor
TÜBİTAK 70 Proje Personeli...
DOLAP UYGULAMASI MAĞDURLARI ÇÖZÜM İSTİYOR
Son Dakika
DOLAP UYGULAMASI MAĞDURLARI ÇÖZÜM İSTİYOR
Medikal gaz satın alınacaktır
Medikal gaz satın alınacaktır
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ozan Denli’nin Yeni Şarkısı “Sen” Müzikseverler ile Buluştu

İnternet platformlarında erişime açık olan şarkı müzik severlerden yoğun ilgi görüyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 17:15
1 Okunma
Ozan Denli’nin Yeni Şarkısı “Sen” Müzikseverler ile Buluştu

YUSUF TOLGA ÜNKER

İSTANBUL

İlk şarkısı “ELVEDA” 13 Mart 2019’da DMC imzasıyla ve ayrıca akustik olarak 22 Ağustos 2019’da yine DMC imzasıyla yayınlanan Ozan Denli’nin ikinci şarkısı “SEN”, 6 Nisan 2021’de NYM yapım imzasıyla yayınlandı. 

Ozan Denli Kimdir:

İstanbul doğumlu olan Ozan Denli, Maltepe Üniversitesi, Radyo Televizyon Programcılığı bölümü mezunu. Kendisine ait bir inşaat firmasında çalışma hayatına devam eden Denli, müzik hayatına 2007 yılında başladı ve 2009 yılından bugüne kadar, çoğunun sözü Cem Arslan’a ait olan yüze yakın şarkı üretti.

2014 yılından itibaren evindeki stüdyosunda çeşitli sanatçıların ve tarzların şarkılarını yeniden aranje edip, yorumladı ve bu çalışmalarını Youtube hesabında paylaştı:  https://www.youtube.com/user/ozandenli 


2015 yılında Zafer Şanlı’yla tanıştıktan sonra müzikal hayatında profesyonel adımlar atmaya başlayan Denli, Bu süreçte İstanbul’un en önemli mekânlarında sahne aldı. Ayrıca, Cem Karaca’nın “Yol Arkadaşları” grubuyla da birçok kez konuk olarak sahne aldı. Stüdyo çalışmalarında kendisine; Gür Akad, Zafer Şanlı, Aydın Şeref, Ercan Yazıcı, Toygar Ersoy, Arıkan Sırakaya, Kadir Okyay, Barış Göker, Aytek Can, Yağmur Kerestecioğlu gibi usta isimler eşlik etti.

2020 yılında konserlere ağırlık vermeyi hedeflerken tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle stüdyo çalışmalarına hız verdi. Bu süreçte SEN isimli şarkısını tamamladı ve klibini çekti. Ayrıca sözü ve müziği kendisine ait üçüncü şarkısının da kayıtları devam ediyor. 

      SEN;

Kayıt, miks ve mastering: NYM YAPIM (Ercan Yazıcı)

Gitarlar: Ozan Denli

Basgitar: Toygar Ersoy

Davul: Ercan Yazıcı

Klavye & Tuşlu çalgılar: Yağmur Kerestecioğlu

Söz: Cem Arslan

Müzik & Aranje: Ozan Denli

Yapımcı firma: NYM Yapım

Klip Yönetmeni: Tayfun Yelken

Montaj: Ozan Denli

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
şenMüzikseverlerYeni şarkıOzan DenliYusuf Tolga Ünker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenomen İlknur Özdemir kendi markasını kurdu
Fenomen İlknur Özdemir kendi markasını kurdu
“Doğduğun Ev Kaderini Değiştirdi”
“Doğduğun Ev Kaderini Değiştirdi”
Seren Serengil Gazeteci Aslan Sayım’a Konuştu! 
Seren Serengil Gazeteci Aslan Sayım’a Konuştu! 
Sosyal Medya Uzmanı Keke Öztürk konuştu! Keke Öztürk: Profesyonel destek şart!
Sosyal Medya Uzmanı Keke Öztürk konuştu! Keke Öztürk: Profesyonel destek şart!
Türkiye'nin ilk Uranyen Astrologu ve yazar Sevilay Eriçdem, Uranyen Astroloji  ile ilgili merak edilenleri anlattı.
Türkiye'nin ilk Uranyen Astrologu ve yazar Sevilay Eriçdem, Uranyen Astroloji  ile ilgili merak edilenleri anlattı.
Emre Sondemir Fotoğraf sizde iz bırakan anılarınıza götürüyor.
Emre Sondemir Fotoğraf sizde iz bırakan anılarınıza götürüyor.
Mr. Jade, ikinci kez  Hollywood dergisinde
Mr. Jade, ikinci kez  Hollywood dergisinde
Şarkıcı Gökalp Tekmanlı'dan samimi açıklamalar!
Şarkıcı Gökalp Tekmanlı'dan samimi açıklamalar!
Ünlü oyunculardan İlia Özkan'a büyük destek
Ünlü oyunculardan İlia Özkan'a büyük destek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma