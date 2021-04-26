Ozan Denli’nin Yeni Şarkısı “Sen” Müzikseverler ile Buluştu

YUSUF TOLGA ÜNKER

İSTANBUL

İlk şarkısı “ELVEDA” 13 Mart 2019’da DMC imzasıyla ve ayrıca akustik olarak 22 Ağustos 2019’da yine DMC imzasıyla yayınlanan Ozan Denli’nin ikinci şarkısı “SEN”, 6 Nisan 2021’de NYM yapım imzasıyla yayınlandı.

Ozan Denli Kimdir:

İstanbul doğumlu olan Ozan Denli, Maltepe Üniversitesi, Radyo Televizyon Programcılığı bölümü mezunu. Kendisine ait bir inşaat firmasında çalışma hayatına devam eden Denli, müzik hayatına 2007 yılında başladı ve 2009 yılından bugüne kadar, çoğunun sözü Cem Arslan’a ait olan yüze yakın şarkı üretti.

2014 yılından itibaren evindeki stüdyosunda çeşitli sanatçıların ve tarzların şarkılarını yeniden aranje edip, yorumladı ve bu çalışmalarını Youtube hesabında paylaştı: https://www.youtube.com/user/ozandenli



2015 yılında Zafer Şanlı’yla tanıştıktan sonra müzikal hayatında profesyonel adımlar atmaya başlayan Denli, Bu süreçte İstanbul’un en önemli mekânlarında sahne aldı. Ayrıca, Cem Karaca’nın “Yol Arkadaşları” grubuyla da birçok kez konuk olarak sahne aldı. Stüdyo çalışmalarında kendisine; Gür Akad, Zafer Şanlı, Aydın Şeref, Ercan Yazıcı, Toygar Ersoy, Arıkan Sırakaya, Kadir Okyay, Barış Göker, Aytek Can, Yağmur Kerestecioğlu gibi usta isimler eşlik etti.

2020 yılında konserlere ağırlık vermeyi hedeflerken tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle stüdyo çalışmalarına hız verdi. Bu süreçte SEN isimli şarkısını tamamladı ve klibini çekti. Ayrıca sözü ve müziği kendisine ait üçüncü şarkısının da kayıtları devam ediyor.

SEN;

Kayıt, miks ve mastering: NYM YAPIM (Ercan Yazıcı)

Gitarlar: Ozan Denli

Basgitar: Toygar Ersoy

Davul: Ercan Yazıcı

Klavye & Tuşlu çalgılar: Yağmur Kerestecioğlu

Söz: Cem Arslan

Müzik & Aranje: Ozan Denli

Yapımcı firma: NYM Yapım

Klip Yönetmeni: Tayfun Yelken

Montaj: Ozan Denli