"OYUNCULUĞU ÖZLÜYORUM"

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Pandemi döneminde kendini sokak hayvanlarına adayan tiyatro ve dizi oyuncusu Gülbani Konur seyirciyi çok özledim aklımın bir köşesi hep onlarda, iyi bir proje teklifine hemen evet diyebilirim. dedi. 1974 Hatay doğumlu olan güzel oyuncu; Nerede bir yaralı sokak hayvanı görsem hemen onu alıp veterinere götürüyorum bütün tedavilerini cebimden karşılayarak yaptıryorum, bunu gören mahalelide buldukları bütün yaralı hayvanları benim bahçeme bırakmaya başladı, bu bazen benim boyumu aşsa bilegönülden yapınca üstesinden geliyorsunuz ve onların iyileşip eski neşelerine kavuştuklarını görmek herşeye değiyor, dedi. Atlarıda çok sevdiği bilinen Konur’un çok iyi bir at binicisi olduğu, hatta bu konuda akrobasi eğitimleri aldığıda biliniyor. Dostlarına her fırsatta oyunculuğu çok özlediğini söyleyen yaralı hayvanların annesi Gülbani Konur’u yakında yine televizyon ekranlarında görecekmişiz gibi görünüyor.