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Oyuncu Zeynep Ege Uygur yapımın Yönetmeni Yapımcısı Murat Uygur’un dikkatini çekti 

27 Aralık 2021 Pazartesi 11:12
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Oyuncu Zeynep Ege Uygur yapımın Yönetmeni Yapımcısı Murat Uygur’un dikkatini çekti 

Haber: Hüseyin Uygur 

Yapım firmalarının dikkatini de üzerine çekmeyi başaran başarılı güzel Oyuncu Zeynep Ege Uygur yapımın Yönetmeni Yapımcısı Murat Uygur’un dikkatini çekti 

Uygur filmin projesinde yer alacak güzel seksi oyuncu, Zeynep Ege Yönetmen Murat Uygur’un filminde rol alacak olan yetenekli güzel Oyuncu Zeynep Ege Murat Uygur hocayla film sektörüne hazırlanıyorum. 

Önümüzdeki günlerde film setine adım atacak olan Zeynep Ege “Hedefim oyuncu olmak bu sektöre ilk girdiğimde de hedefim Oyunculuktu Tiyatro eğitimim ve oyunculuk eğitimim Devam ediyor. Oyunculuk benim dönüm noktam. İçime sinen bir projeyle çıkış yapmak istiyorum Karakter ile bütünleşmek benim için çok önemli hiçbir senaryoda Zeynep olmayacağım kendimden farklı bir karakteri canlandırmak Kariyer yolculuğum için çok iyi olacak.” dedi. 

Hızlı çıkışını başarılı çalışmalarıyla perçinleyen Zeynep Ege, renkli dünyada şöhret olmak için değil, marka olabilmek adına yola çıktığını ve yetenekleriyle bunu gerçekleştireceğini de vurguladı.

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