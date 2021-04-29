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Oyuncu ve Sunucu Dilek Yurttaş, yer aldığı projelerle büyük beğeni topluyor.

Son dönemde, Youtube'ta sevilen Teknik Direktör Yılmaz Vural ile birlikte yer aldığı projeyle dikkat çeken güzel oyuncu Dilek Yurttaş, birçok projede yer alarak, gülen yüzü ve güzelliğiyle ekranların sevilen yüzü haline geldi.

29 Nisan 2021 Perşembe 11:00
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Oyuncu ve Sunucu Dilek Yurttaş, yer aldığı projelerle büyük beğeni topluyor.

HABER: DİNÇER KARACALAR


Sunucu olarak yer aldığı Yılmaz Vural ve Vibio Youtube kanallarında başarılı bir performans sergileyerek izleyenlerin takdirini toplayan Dilek Yurttaş, 'Yasak Elma' ve 'Arka Sokaklar' gibi sevilen televizyon yapımlarında da yer aldı.

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR!

Yer aldığı projelerle isminden söz ettiren oyuncu Dilek Yurttaş'ın sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağıyor. Sosyal paylaşım uygulaması Instagram'da on binlerce takipçisi bulunan Yurttaş, güzelliğiyle büyülüyor.




 


 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 29.04.2021 11:04
Anahtar Kelimeler:
YoutubeYılmaz VuralDilek YurttaşOyuncu
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