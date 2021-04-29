Oyuncu ve Sunucu Dilek Yurttaş, yer aldığı projelerle büyük beğeni topluyor.

HABER: DİNÇER KARACALAR



Sunucu olarak yer aldığı Yılmaz Vural ve Vibio Youtube kanallarında başarılı bir performans sergileyerek izleyenlerin takdirini toplayan Dilek Yurttaş, 'Yasak Elma' ve 'Arka Sokaklar' gibi sevilen televizyon yapımlarında da yer aldı.

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR!

Yer aldığı projelerle isminden söz ettiren oyuncu Dilek Yurttaş'ın sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağıyor. Sosyal paylaşım uygulaması Instagram'da on binlerce takipçisi bulunan Yurttaş, güzelliğiyle büyülüyor.













