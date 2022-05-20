Oyuncu Semra Güzel, Avukat Sevgilisi Mülhan Tümer İle Nişanlandı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Oyunculuguyla herkesin kalbini kazanan Güzeller güzeli şimdilerdede Beyaz TV‘nin sevilen sunuculularinsan olan SEMRA GÜZEL ve MT HUKUK kurucusu Avukat MÜLHAN TÜMER’in nişan törenleri İzmir ‘in gözde yerlerinden Urla‘ da gerçekleşti. İzmir Ayakkabıcılar Odası eski başkanı ve Güzel Ayakkabı Deri ve Sanayi Limited Şirketinin kurucusu, Sanayici Tahsin Güzel’in iyi Dilek ve temennilerinin yer aldığı samimi konuşmasıyla başlayan nişan töreni, Gaziantep Ticaret Odasından Göksu Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin kurucusu Mithat Tümer’in yüzükleri takmasıyla ölümsüzleşti.

Sınırlı sayıda misafir ile gerçekleşen nişan töreninde çiftin mutlulukları göz kamaştırdı.

Geceye katılan davetliler arasında Sanatçı Pınar Dilşeker, ünlü Dr.Berker Büyükgüral ve eşi, oyuncu arkadaşları, tanınmış isimler gecede yer aldı.

Geceyi hazırlayan BYSAWY ORGANİZASYON, çiçek tasarımlarıyla göz dolduran EBRU KALKAN ve Fotoğrafçı GAMZE KÖSE bu güzel nişan organizasyonuna imzasını attı.

Geceye iki tane muhteşem kiyafet hazirlayan NURBANU MODA EVİ semra güzelin güzeligine güzellik kattı.