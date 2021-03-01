Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1495
ALTIN
412.632
DOLAR
7.3083
STERLİN
10.2136
EURO
8.8306
Nişantaşı Üniversitesi 251 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 251 öğretim...
Sarıyer-Ayazağa arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihale ilanı
Sarıyer-Ayazağa arsa satışı karşılığı...
Doğal kaynak suyu kiraya verilecek
Doğal kaynak suyu kiraya...
Kahire Büyükelçiliği Sekreter alacak
Kahire Büyükelçiliği Sekreter alacak
Çatalca'da icradan satılık tarla
Çatalca'da icradan satılık tarla
İş fırsatları için hemen tıkla!

Oyuncu Özlem Balcı Diva’ya ateş püskürdü: ‘Bülent Ersoy sırtında ceset taşıyor’ 

01 Mart 2021 Pazartesi 10:08
6 Okunma
Oyuncu Özlem Balcı Diva’ya ateş püskürdü: ‘Bülent Ersoy sırtında ceset taşıyor’ 

HABER: ASLAN SAYIM

TRT1 de yayınlanan Seksenler dizisi oyuncusu Özlem Balcı’dan Kürk giyen Bülent Ersoy’a ağır sözler! Özlem Balcı paylaştığı resimde Şunları söyledi:  Bu iki resim arasındaki 7 farkı bulunuz? İlkini ben yazayım size; soldaki resimde sırtında ceset taşıyan Bülent Ersoy, sağdaki resimde sokaktan kurtarılmış yaşama tutunmuş bizlerin sevgisine ihtiyaç duyan sokak hayvanlarından sadece birisi, koynumda huzur içinde uyuyan güzel kürklü kedicik, ve o kürk ona ait bize değil. Allah’ın bizlere emanet ettiği sessiz kullara zarar vermeden onları incitmeden yaşamak insan olabilmek zor değil! 

Bülent Ersoy’un kürk haberini okuyunca içim çok acıdı ve günlerce 55 tilkiye ağladım. Bir insan nasıl olurda sırtında 55 adet ceset taşıyabilir vicdanı nasıl rahat ediyor. Kürk satın alındıkça ihtiyaç sebebi ile daha yüzlercesi öldürülüp piyasaya sürülüyor. Av cinayettir, kürk satmak satın almak da suça ortak olmaktır. 

Özlem Balcı: Ben hayvanları canlı iken seviyorum Bülent Ersoy ölmüş halini seviyor! 

Bülent Ersoy şarkıları dinlerdim ama bundan sonra asla sesini duymak istemiyorum; onun yüzünü gördükçe katledilen masum canlar aklıma gelecektir. Ben bir sokak köpeğinin yarasını iyileştirmek için aylarca emek harcarken birisinin çıkıp kürk giyip mutlu olmasını adaletli bulmuyorum. Keşke vicdanlı ve iyi kalpli insanların yaşadığı dünya ayrı olsa kötüler öteki tarafta kalsa ve biz ayrı gezegenlerde yaşasak keşke...

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 01.03.2021 10:11
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Özlem Balcı Divaya Ateş Püskürdü: Bülent Ersoy Sırtında Ceset Taşıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emrullah Omay
Emrullah Omay
Kerimcan Durmaz: “Peşimde ile Şaşırtıyor! “
Kerimcan Durmaz: “Peşimde ile Şaşırtıyor! “
Yusuf Karul'dan, Çağır Beni Acun Abi! 
Yusuf Karul'dan, Çağır Beni Acun Abi! 
Aydilge'den Van Kız Futbol Takımına Hediye
Aydilge'den Van Kız Futbol Takımına Hediye
Erol Evgin’in Resim Tutkusu
Erol Evgin’in Resim Tutkusu
NEVESER GERGİNOK'TAN YENİ SİNGLE YANIMDAKİ SEVGİLİM
NEVESER GERGİNOK'TAN YENİ SİNGLE YANIMDAKİ SEVGİLİM
Tarkan Yeni Pop Albümü İçin Rap'in Düşüşünü mü Bekliyor?
Tarkan Yeni Pop Albümü İçin Rap'in Düşüşünü mü Bekliyor?
IŞIN KARACA 'SERÇE' İLE GELİYOR
IŞIN KARACA 'SERÇE' İLE GELİYOR
“Şanlıurfa’nın Gizli Kahramanı”
“Şanlıurfa’nın Gizli Kahramanı”

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma