Oyuncu Filiz Cercis Büyük Projeyle Geliyor

İSTANBUL- Genç Oyuncu son korku filminden hemen sonra Onur Aldoğan'ın yazıp yönettiği Turgay Baydur ve birçok ünlü oyuncunun da rol aldığı fantasik film "Avcı"da rol aldı.

Çekimleri 3 hafta süren ve 2021 yılının en etkileyici filmleri arasında yer alacak Avcı filminde bir arkeoloji öğrencisini canlandırdı. Bu film ile birlikte global anlamdaki yapımlara da göz kırpmış oldu. İleri vadedeki planları sorulan Filiz; Kariyerine sinema üzerinden devam edeceği şu an da gelen dizi tekliflerini de değerlendirdiğini ve senaryoları inceledigini söyledi.

HABER: ELİF HAYVALI