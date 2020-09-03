Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1084
ALTIN
462.109
DOLAR
7.4081
STERLİN
9.8796
EURO
8.7605
Marmara Denizi ekosistemine gırgır tehlikesi
Marmara Denizi ekosistemine gırgır tehlikesi
Uzmanından sonbaharda bağışıklığı güçlendirecek 10 öneri
Uzmanından sonbaharda bağışıklığı güçlendirecek 10...
2020-2021 futbol sezonunun ilk devresi seyircisiz oynanacak
2020-2021 futbol sezonunun ilk devresi...
ÖZAY YAKA Romantik Çayır (Puszta Romantika)’ya çağırıyor
ÖZAY YAKA Romantik Çayır (Puszta Romantika)’ya...
PANDEMİ GÖLGESİNDE MTV ÖDÜLLERİ
PANDEMİ GÖLGESİNDE MTV ÖDÜLLERİ
İş fırsatları için hemen tıkla!

Oyuncu Filiz Cercis Büyük Projeyle Geliyor

Genç Oyuncu Filiz Cercis hızla başladığı kariyerine her gün üzerine daha fazlasını ekleyerek devam ediyor.

03 Eylül 2020 Perşembe 13:34
1166 Okunma
Oyuncu Filiz Cercis Büyük Projeyle Geliyor

İSTANBUL- Genç Oyuncu son korku filminden hemen sonra Onur Aldoğan'ın yazıp yönettiği Turgay Baydur ve birçok ünlü oyuncunun da rol aldığı fantasik film "Avcı"da rol aldı.

Çekimleri 3 hafta süren ve 2021 yılının en etkileyici filmleri arasında yer alacak Avcı filminde bir arkeoloji öğrencisini canlandırdı. Bu film ile birlikte global anlamdaki yapımlara da göz kırpmış oldu. İleri vadedeki planları sorulan Filiz; Kariyerine sinema üzerinden devam edeceği şu an da gelen dizi tekliflerini de değerlendirdiğini ve senaryoları inceledigini söyledi.

HABER: ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Filiz CercisHaber: Elif HayvalıAvcıdaOyuncuOyunSinemaFilmRol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İranlı organizatör Alireza Piri Türkiye’de! 
İranlı organizatör Alireza Piri Türkiye’de! 
Başka çocukları gülümsetmek için karavan ile bütün ülkeyi gezecekler
Başka çocukları gülümsetmek için karavan ile bütün ülkeyi gezecekler
Şarkıcı Bergen’e 31 yıl sonra verilmek istenen ödüle neden karşı çıkılıyor?
Şarkıcı Bergen’e 31 yıl sonra verilmek istenen ödüle neden karşı çıkılıyor?
Çeşme’de Kenan Doğulu Fırtınası esti
Çeşme’de Kenan Doğulu Fırtınası esti
Donör olmaya gönüllüyüm
Donör olmaya gönüllüyüm
CANER “FÜZE GİBİ” GELİYOR
CANER “FÜZE GİBİ” GELİYOR
Seren Uzun Tüm Türkiye ‘yi Oynatacak...
Seren Uzun Tüm Türkiye ‘yi Oynatacak...
İpek Kızıltan'ın Başarı Hikayesini Dinleyin
İpek Kızıltan'ın Başarı Hikayesini Dinleyin
Büşra Dede'den 2020 Yeni Sezon Moda Önerileri Geldi
Büşra Dede'den 2020 Yeni Sezon Moda Önerileri Geldi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim